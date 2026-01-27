"Вывод ВСУ с Донбасса — путь к миру": спецпредставитель Путина поссорился с журналистом FT

Спецпредставитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о том, что выход ВСУ с территории Донбасса является путем к миру. С ним поспорил журналист издания Financial Times Кристофер Миллер.

Тот ответил россиянину, что мира не будет, пока войска РФ находятся на территории Украины. Спор между ними произошел в X.

Дмитриев сделал свое заявление в ответ на статью Миллера, в которой говорится, что в США считают, что одним из условий заключения мирного соглашения может стать передача Донбасса под контроль России.

На заявление о том, что такой шаг будет шагом к миру Миллер ответил: "Бесспорно, выход России из Донбасса и со всей Украины будет путем к миру".

Когда Дмитриев прислал скриншот статьи Миллера о планах, которые сейчас обсуждаются, журналист отметил, что пока Россия находится на территории Украины, это оккупация, а не мир.

Зато спецпредставитель Путина лишь выдал обычный российский нарратив, назвав Миллера "подстрекателем войны, который распространяет фейковые британские нарративы, препятствующие миру".

Спор Дмитриева и Миллера Фото: Скриншот

Напомним, 25 января Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовал с Вашингтоном двусторонние условия по гарантиям безопасности. Еще одним столпом безопасности будет участие членов "Коалиции желающих" и членство Украины в ЕС.

Перед этим спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина должна гарантировать три условия, прежде чем заключать любые договоры о завершении войны: о гарантиях безопасности, о восстановлении Украины и о членстве Украины в Европейском Союзе.

Ранее Фокус рассказывал о том, что членство Украины в ЕС оказалось под угрозой. Идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может угрожать срывом намерений страны вступить в Европейский Союз.