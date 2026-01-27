"Гарантії" в обмін на Донбас: чому здача Донеччини матиме серйозні наслідки, — військовий

27 січня видання Financial Times повідомило, що США нібито готові надати Україні безпекові гарантії лише за умови передачі Росії всієї Донецької області. Однак на думку військового Андрія Іллєнка, здача підконтрольних Україні територій без бою може мати катастрофічні наслідки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії України Андрій Іллєнко. Як йдеться в його дописі, підконтрольна Україні частина Донеччини є ключовим укріпленим районом, який ворог не зміг захопити протягом чотирьох років війни.

Зокрема, мережа оборонних рубежів Донбасу сьогодні фактично захищає всю Україну, і її втрату без бою ворог може використати для просування на схід, зокрема до Павлограда, Лозової та Ізюма.

Публікація Андрія Іллєнка у Facebook Фото: Скриншот

"Сьогодні мережа фортець Донбасу захищає усю Україну. Жодної подібної лінії оборони за ними не існує. Здати без бою наш Східний Вал – означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма. З вкрай поганими перспективами", — зауважив військовий.

Відео дня

На його думку, здача цих територій без спротиву неминуче призведе до глибокої політичної кризи всередині країни, адже головна мета противника — розколоти українське суспільство.

"Ворог прагне цього найбільше – щоб ми боролися одне з одним, а не з ним. Моральний, людський, юридичний аспекти – за межею", — додав він.

Крім того, офіцер нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, коли Україна вже отримала міжнародні гарантії безпеки, і підкреслив, що мир не може бути досягнутий через територіальні поступки країні, яка відкрито ставить за мету знищення української державності. Ба більше, він поставив риторичне запитання: що робити коли розпочнеться новий наступ і які території тоді доведеться віддавати?

"Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації — можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій? Через скільки днів/тижнів/місяців розпочнеться новий ворожий наступ? Що тоді будемо віддавати?", — запитав Андрій Іллєнко.

Вихід ЗСУ із території Донбасу: яку умову озвучили у США

Нагадаємо, що видання Financial Times повідомляло, що адміністрація Дональда Трампа під час контактів з українською стороною дала зрозуміти, що обсяг і формат безпекових зобов’язань США залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду. За словами восьми джерел, обізнаних із перебігом переговорів, у Вашингтоні вважають, що для припинення війни Україна має погодитися на передачу Росії Донбасу. Водночас Київ наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки ще до обговорення будь-яких територіальних питань.

За даними Reuters, Білий дім заперечує, що США тиснуть на Україну щодо поступок і підкреслює, що їхня роль обмежується сприянням переговорам між сторонами.

Також повідомлялося, що спецпредставник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв заявив про те, що вихід ЗСУ з території Донбасу є шляхом до миру.

Раніше Фокус писав, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що для будь-якого врегулювання конфлікту українські війська мають залишити територію Донбасу.