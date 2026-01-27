"Гарантии" в обмен на Донбасс: почему сдача Донецкой области будет иметь серьезные последствия

27 января издание Financial Times сообщило, что США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии передачи России всей Донецкой области. Однако по мнению военного Андрея Ильенко, сдача подконтрольных Украине территорий без боя может иметь катастрофические последствия.

Об этом на своей странице в Facebook написал офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Андрей Ильенко. Как говорится в его заметке, подконтрольная Украине часть Донецкой области является ключевым укрепленным районом, который враг не смог захватить в течение четырех лет войны.

В частности, сеть оборонительных рубежей Донбасса сегодня фактически защищает всю Украину, и ее потерю без боя враг может использовать для продвижения на восток, в частности в Павлоград, Лозовую и Изюм.

Публикация Андрея Ильенко в Facebook Фото: Скриншот

"Сегодня сеть крепостей Донбасса защищает всю Украину. Никакой подобной линии обороны за ними не существует. Сдать без боя наш Восточный Вал — значит стать в чистом поле и неизбежно откатиться к Павлограду, Лозовой и Изюму. С крайне плохими перспективами", — отметил военный.

По его мнению, сдача этих территорий без сопротивления неизбежно приведет к глубокому политическому кризису внутри страны, ведь главная цель противника — расколоть украинское общество.

"Враг хочет этого больше всего — чтобы мы боролись друг с другом, а не с ним. Моральный, человеческий, юридический аспекты — за гранью", — добавил он.

Кроме того, офицер напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, когда Украина уже получила международные гарантии безопасности, и подчеркнул, что мир не может быть достигнут через территориальные уступки стране, которая открыто ставит целью уничтожение украинской государственности. Более того, он задал риторический вопрос: что делать когда начнется новое наступление и какие территории тогда придется отдавать?

"Кто-то в здравом уме реально верит в то, что в войне с врагом, который прямо декларирует своей целью уничтожение украинского государства и нации — можно получить мир в обмен на унижение и сдачу территорий? Через сколько дней/недель/месяцев начнется новое вражеское наступление? Что тогда будем отдавать?", — спросил Андрей Ильенко.

Выход ВСУ с территории Донбасса: какое условие озвучили в США

Напомним, что издание Financial Times сообщало, что администрация Дональда Трампа во время контактов с украинской стороной дала понять, что объем и формат обязательств США по безопасности будут зависеть от согласия Киева на мирное соглашение. По словам восьми источников, знакомых с ходом переговоров, в Вашингтоне считают, что для прекращения войны Украина должна согласиться на передачу России Донбасса. В то же время Киев настаивает на получении четких гарантий безопасности еще до обсуждения любых территориальных вопросов.

По данным Reuters, Белый дом отрицает, что США давят на Украину относительно уступок и подчеркивает, что их роль ограничивается содействием переговорам между сторонами.

Также сообщалось, что спецпредставитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о том, что выход ВСУ с территории Донбасса является путем к миру.

Ранее Фокус писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что для любого урегулирования конфликта украинские войска должны покинуть территорию Донбасса.