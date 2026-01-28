Напередодні видання Financial Times писало, що гарантії безпеки США залежать від України, яка має передати росіянам Донецьку та Луганську області. В іншому випадку нібито адміністрація Дональда Трампа не надасть їх.

Однак Сполучені Штати не кажуть Україні, що саме має бути включено до мирної угоди, і що помилково припускати, що Вашингтон намагається змусити Україну піти на територіальні поступки Росії, заявило в коментарі Reuters обізнане джерело.

Імовірно, 1 лютого має відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі за участю України, РФ і, можливо, США. Після перших зустрічей Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які представляють американську сторону, висловили оптимізм щодо швидкого досягнення мирної угоди.

Президент України нещодавно запевнив, що документ США про гарантії безпеки для України "на 100% готовий".

Головним каменем спотикання залишається територіальне питання. Росія вимагає віддати їй весь Донбас, включно з неокупованими територіями, а Україна категорично не готова на цей крок.

На думку військового Андрія Іллєнка, здача підконтрольних Україні територій без бою може мати катастрофічні наслідки.

Мережа оборонних рубежів Донбасу сьогодні фактично захищає всю Україну, і її втрату без бою ворог може використати для просування на схід, зокрема до Павлограда, Лозової та Ізюма.

Зі свого боку спецпредставник кремлівського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про те, що вихід ЗСУ з території Донбасу є шляхом до миру. З ним посперечався журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер, парирувавши, що вихід Росії з Донбасу і з усієї України буде шляхом до миру.

Один із високопоставлених українських чиновників заявив Financial Times, що Україна дедалі більше сумнівається в тому, чи візьме Вашингтон на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки. За його словами, США "припиняють переговори щоразу, коли гарантії безпеки можуть бути підписані".

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що Україна має гарантувати три умови, перш ніж укладати будь-які договори про завершення війни: про гарантії безпеки, про відновлення України та про членство України в Європейському Союзі.