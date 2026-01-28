Не в обмен на Донбасс: Reuters рассказал, как Украина может получить гарантии безопасности

Накануне издание Financial Times писало, что гарантии безопасности США зависят от Украины, которая должна передать россиянам Донецкую и Луганскую области. В противном случай якобы администрация Дональда Трампа не предоставит их.

Однако Соединенные Штаты не говорят Украине, что именно должно быть включено в мирное соглашение, и что ошибочно предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки России, заявил в комментарии Reuters осведомленный источник.

Предположительно 1 февраля должен состояться новый раунд переговоров в Абу-Даби с участием Украины, РФ и, возможно, США. После первых встреч Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые представляют американскую сторону, выразили оптимизм по поводу скорого достижения мирного соглашения.

Президент Украины недавно заверил, что документ США о гарантиях безопасности для Украины "на 100% готов".

Відео дня

Главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Россия требует отдать ей весь Донбасс, включительно с неоккупированными территориями, а Украина категорически не готова на этот шаг.

По мнению военного Андрея Ильенко, сдача подконтрольных Украине территорий без боя может иметь катастрофические последствия.

Сеть оборонительных рубежей Донбасса сегодня фактически защищает всю Украину, и ее потерю без боя враг может использовать для продвижения на восток, в частности в Павлоград, Лозовую и Изюм.

В свою очередь спецпредставитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о том, что выход ВСУ с территории Донбасса является путем к миру. С ним поспорил журналист издания Financial Times Кристофер Миллер, парировав, что выход России из Донбасса и со всей Украины будет путем к миру.

Один из высокопоставленных украинских чиновников заявил Financial Times, что Украина все больше сомневается в том, возьмет ли Вашингтон на себя обязательства по гарантиям безопасности. По его словам, США "прекращают переговоры каждый раз, когда гарантии безопасности могут быть подписаны".

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина должна гарантировать три условия, прежде чем заключать любые договоры о завершении войны: о гарантиях безопасности, о восстановлении Украины и о членстве Украины в Европейском Союзе.