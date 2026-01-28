Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что договоренности по гарантиям безопасности для Украины сейчас почти согласованы. Один из пунктов предусматривает отправку миротворцев в Украину.

Речь идет о миротворцах из Европы. Однако, по словам Рубио, без поддержки США отправка миротворцев ничего не изменит. Заявление госсекретаря цитирует "Sputnik Africa".

По его словам, у партнеров Украины существует общая договоренность относительно будущих гарантий безопасности. Речь идет о размещении военных из нескольких стран Европы, а затем — об "американском бэкстопе".

"Но на самом деле гарантия безопасности — это американский "бэкстоп". Я не умаляю того факта, что некоторые страны Европы готовы разместить войска в послевоенной Украине. Я имею в виду, что это не имеет значения без американской поддержки. Причина того, почему вам нужна американская поддержка, заключается в том, что наши союзники и партнеры не инвестировали достаточно в собственные оборонные возможности в течение последних 20 или 30 лет", — отметил Рубио.

Відео дня

Он выразил надежду, что подход западных стран будет изменен, отметив, что в некоторых странах это уже изменилось.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в переговорах по завершению войны есть важный принцип — "Boots on the Ground", что означает присутствие иностранных войск в Украине. Однако американские войска не будут на территории Украины. Зато некоторые европейские страны подтверждают свое присутствие в Украине.

Он отметил, что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования.

Ранее Фокус объяснял, почему гарантии безопасности от США не способны завершить войну.

Также Reuters рассказал, что Украина может получить гарантии безопасности не только в обмен на выход из Донбасса.

Напомним, что, по мнению военного Андрея Ильенко, сдача подконтрольных Украине территорий без боя может иметь катастрофические последствия.

Ранее, спецпредставитель кремлевского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев поспорил с журналистом издания Financial Times и заявил о том, что выход ВСУ с территории Донбасса является путем к миру.