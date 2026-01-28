Выход ВСУ с Донбасса: почему гарантии безопасности от США не способны завершить войну

Владимир Зеленский заявил о готовности документа по гарантиям безопасности от США. В Вашингтоне отрицают, что эти гарантии связаны с выводом украинских войск с Донбасса, в то же время Россия не отказывается от собственных ультиматумов. Фокус выяснил, почему международные обещания не способны обеспечить Украине стопроцентную безопасность независимо от формулировок в документах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности от США уже полностью готов к подписанию, и Киев ждет определения даты и места для его подписания.

По информации международного агентства Reuters, в американской администрации обсуждают предоставление Украине формальных гарантий безопасности, подобных обязательствам стран НАТО, но не ставят во главу угла обязательную передачу Донбасса в обмен на эти гарантии.

В Вашингтоне убеждают, что роль США заключается не в том, чтобы навязывать Украине территориальные уступки, а в том, чтобы способствовать продвижению мирного процесса. Представители Белого дома опровергают утверждения, что гарантии безопасности напрямую привязаны к отводу украинских войск или передаче территорий, и называют такие заявления "ложными".

Зато Москва и некоторые западные СМИ продолжают обсуждать возможность, что мирное соглашение с Россией, которое должно стать условием для гарантий безопасности, может включать вопрос Донбасса. В этом ключе одним из центральных камней преткновения остается судьба регионов, которые контролирует Украина.

Зеленский отмечает, что территориальная целостность Украины остается незыблемым условием любых договоренностей, и Киев стремится сначала получить подтвержденные гарантии безопасности, а уже потом дискутировать о других вопросах.

На фоне этого дискуссионного вопроса украинские военные и эксперты также предупреждают, что потеря подконтрольных территорий, особенно укреплений в Донбассе, может иметь серьезные оборонительные последствия, поскольку эти позиции существенно влияют на общую защиту страны.

Вывод войск с Донбасса — условия, на которые Украина никогда не должна соглашаться

Политолог Виктор Таран считает, что возможный вывод украинских войск из Донбасса создаст для Украины не мирный сценарий, а цепь взаимосвязанных военных, политических и социальных рисков.

По его словам, в случае отвода сил ВСУ Россия сразу займет оставленные позиции, а украинская армия окажется в так называемом "чистом поле" — без укреплений и защитной инфраструктуры. После этого, убежден эксперт, Москва будет инициировать так называемые "мирные процессы", которые фактически станут инструментом давления через гуманитарную и административную повестку.

"Начнутся требования восстановить российские образовательные программы, вернуть РПЦ, освободить лиц, которых назовут "жертвами режима", реабилитировать агентов влияния. Украина окажется в ситуации постоянных ультиматумов. Любой отказ будет трактоваться как нарушение договоренностей — и это станет формальным поводом для возобновления боевых действий", — объясняет Фокусу Таран.

В таком сценарии, отмечает он, Украина потеряет ключевое преимущество — Донбасс как большой укрепленный район. Именно промышленная застройка, города, шахты и заводы сегодня сдерживают российское наступление. Выход из этих позиций будет означать потерю защиты и переход к обороне на открытой местности, где Россия сможет максимально эффективно применять управляемые авиабомбы, ракеты и дроны-камикадзе.

"Наступление в чистом поле, усиленное КАБами, ракетами и "Шахедами", нас просто разнесет. Сейчас мы держимся именно благодаря застройке Донбасса. Да, это очень сложная оборона, но она дает нам хотя бы какую-то защиту", — отмечает политолог.

Отдельно Таран обращает внимание на общественный фактор. По его оценке, уже через полгода после условного "перемирия" общество будет деморализованным и психологически расслабленным. Значительная часть ветеранов и военных потеряет готовность к повторной мобилизации, а новых укрепленных позиций за это время создано не будет.

"В такой ситуации Россия сможет очень быстро решить свои дальнейшие военные задачи и продвинуться не только на Донбассе, но и в направлении Харькова и других крупных городов", — предупреждает эксперт.

Гарантии безопасности от США: почему это лишь пустые обещания

Скептически Таран оценивает и возможные гарантии безопасности от США или Конгресса. Он напоминает, что история знает сотни примеров, когда международные соглашения оставались на бумаге. В качестве примера политолог приводит события начала Второй мировой войны, когда гарантии безопасности Польши со стороны Франции и Великобритании не были реализованы, а Советский Союз, наоборот, воспользовался ситуацией.

"Такие гарантии не работают мгновенно. Нужны голосования, ратификации, политические договоренности, выделение финансирования и вооружений. В случае нового наступления России этого времени у Украины просто не будет", — подчеркивает Таран.

По его мнению, единственным реальным гарантом безопасности остается украинская армия, которая находится на усиленных позициях и имеет достаточное вооружение. Без этого любые политические договоренности не будут иметь практического значения.

Относительно возможности давления США на Украину политолог выражает сомнение. Он напоминает о внутриполитических дедлайнах в Соединенных Штатах, в частности выборы в Конгресс и рост внутренней конкуренции между демократами и республиканцами. В таких условиях украинский вопрос, по его мнению, будет оставаться элементом внутренней политической игры.

В то же время Таран допускает, что в случае провала переговоров США могут усилить давление на Россию — в частности через санкции, ограничения для покупателей российской нефти и борьбу с теневыми схемами экспорта. Но эффективность этого сценария еще предстоит проверить на практике.

Ключевой проблемой эксперт называет саму дискуссию о так называемых "территориальных компромиссах". По его убеждению, этот термин является манипулятивным.

"Компромисс — это обмен. Если у нас что-то забрали, а мы что-то забрали в ответ, тогда это компромисс. То, что нам предлагают сейчас, — это попытка легитимизировать оккупацию на международном уровне", — отмечает Таран.

Он считает, что корректнее говорить не о территориальных компромиссах, а о возможном перемирии по линии боевого соприкосновения — и только как временный формат. При этом любые разговоры об отводе войск могут начинаться исключительно после подписания четкого документа с конкретными обязательствами по вооружению, системам ПВО, в частности Patriot, и понятных механизмов реализации гарантий.

"Формула "вы выведите войска, а мы потом проголосуем" — неприемлема. Сначала документ, четко зафиксированные гарантии и инструменты их реализации. И только после этого — любые дискуссии", — заключает политолог.

Таран отмечает: Украине не стоит строить стратегию на ожиданиях договоренностей партнеров. Единственный реалистичный путь — последовательное укрепление Вооруженных сил, оборонной промышленности и сохранение давления на Россию, в частности через военные и экономические потери, которые заставляют Кремль или объявлять новую мобилизацию, или терять способность продолжать войну.

Смерть Путина: какими на самом деле должны быть гарантии безопасности

Стремление украинского общества получить "железобетонные" гарантии безопасности понятно, но в реальной международной политике недостижимо, считает политолог Олег Постернак.

По его словам, ни США, ни европейские страны не способны предоставить Украине стопроцентную уверенность в том, что Россия больше никогда не вернется к практике полномасштабной войны, массового уничтожения и геноцидной политики. Ни одна из существующих или потенциальных архитектур безопасности не дает абсолютных гарантий.

Постернак очерчивает три сценария, которые теоретически могли бы стать сильнейшими гарантиями безопасности для Украины.

Первый — это смерть Владимира Путина и системные изменения в самой Российской Федерации.

Второй — участие в гарантиях безопасности для Украины Китая и других стран Глобального Юга.

Третий — полное трансатлантическое единство между Украиной, США и Европейским Союзом, включающее стабильную взаимную поддержку и вступление Украины в НАТО.

Впрочем, ни один из этих сценариев, отмечает политолог, пока не является реалистичным. Ключевая причина заключается в том, что Россия чувствует себя безнаказанной. Кремль пришел к выводу, что большая война является эффективным инструментом реализации его внешнеполитических целей. Именно поэтому соблазн снова вернуться к состоянию войны остается для России — и лично для Путина — чрезвычайно высоким.

"Кроме того, Россия убеждена, что между США и Европой уже появились серьезные трещины, которые со временем будут только углубляться. Как пример дискуссии вокруг Гренландии, которые стали симптомом более широких противоречий в трансатлантических отношениях. Именно на усиление этого раскола Москва и в дальнейшем будет направлять свои гибридные усилия", — говорит Фокусу Постернак.

Отдельным фактором глобальной нестабильности политолог называет Китай, который, по его оценке, все больше настроен на эскалацию — как в отношении Тайваня, так и в отношении более широкого региона Азии. В совокупности эти процессы формируют модель мирового хаоса, которая, по убеждению эксперта, работает не в пользу Украины.

Три составляющие гарантий безопасности: есть ли шанс на их удачную реализацию

Постернак предостерегает от иллюзий относительно возможного "возвращения в точку 2014 года" — к условной мирной, стабильной и комфортной реальности с гарантированными базовыми условиями жизни. Он считает такие ожидания фантастическими и оторванными от реальности, подчеркивая, что мир после полномасштабной войны изменился необратимо.

Комментируя нынешние дискуссии о гарантиях безопасности для Украины, эксперт выделяет три их составляющие: американские гарантии в рамках отдельного договора, европейские гарантии в рамках так называемой "коалиции желающих" и американскую "подстраховку" этих европейских обязательств. В случае реализации такая система, по его словам, теоретически могла бы иметь стабилизирующий эффект и выполнять функцию сдерживания России на определенном этапе.

Впрочем, Постернак призывает посмотреть на эту модель глазами Кремля. Он убежден, что российское руководство, фанатично сосредоточенное на уничтожении Украины, начнет искать способы подорвать любые гарантии безопасности сразу после их подписания — буквально с первой минуты.

По мнению эксперта, ситуация была бы принципиально иной, если бы целью России было только создание вокруг себя стабильной среды безопасности. В таком случае возможны были бы взаимные гарантии — например, относительно расширения НАТО или возвращения России к режимам контроля над наступательными вооружениями. Но сейчас, подчеркивает Постернак, об этом речь не идет.

Россия имеет "развязанные руки", а значит, будет системно испытывать любую новую модель безопасности, подтачивать ее изнутри и пытаться разрушить треугольник Украина — США — ЕС. Этому, по мнению политолога, способствуют и действия Дональда Трампа, который своей политикой в отношении Европы усиливает недоверие в трансатлантических отношениях и, сознательно или нет, играет на руку России.

"Трамп стремится выстроить мост между Вашингтоном и Москвой, и это нужно четко осознавать", — заключает Постернак, подчеркивая, что ни одна система гарантий не будет работать автоматически и без постоянного сдерживания агрессора.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина должна гарантировать три условия, прежде чем заключать любые договоры о завершении войны: о гарантиях безопасности, о восстановлении Украины и о членстве Украины в Европейском Союзе.