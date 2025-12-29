Трамп рассмотрит гарантии безопасности для Украины на полвека: Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что США предоставят гарантии безопасности минимум на 15 лет. Одна украинская сторона просит продлить этот срок.

После встречи Зеленского и Трампа о ее результатах президент Украины рассказал во время общения с журналистами 29 декабря, запись которого передает медиа "Новини.Live". По словам Зеленского, вопрос сильных гарантий безопасности был обсужден украинской и американской сторонами, а на переговорах накануне утвержден с президентом Соединенных Штатов Америки.

"Сейчас это не навсегда. В документах это на 15 лет с возможностью продления этих гарантий безопасности. Я поднял этот вопрос с президентом. Я сказал ему, что наша война идет уже почти 15 лет, поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее", — рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, он предложил Трампу рассмотреть возможность предоставления гарантий безопасности Украине на 30, 40 или 50 лет.

"И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать", — отметил украинский лидер.

Встреча Зеленского и Трампа: что известно

Переговоры президентов Украины и США состоялись 28 декабря в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По их итогам Владимир Зеленский анонсировал решение по всем 6 документам по мирному плану. Представители США и Украины должны встретиться для финализации обсужденных вопросов в течение недели.

Трамп назвал переговоры в США "замечательными" и сообщил, что договоренности по гарантиям безопасности для Украины достигнуты практически на 95%. По словам президента США, большинство обязательств будет возложено на страны Европы, и Штаты будут помогать "на 100%". Нерешенным остался вопрос украинских территорий, в частности Донецкой и Луганской областей.