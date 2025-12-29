Поддержите нас UA
Политика Ультиматум РФ и переговоры по Украине Переговоры по прекращению войны Встреча Зеленского и Трампа

"Будут решения по всем 6 документам": Зеленский и Трамп раскрыли, что произойдет дальше в мирных переговорах

Владимир Зеленский Дональд Трамп
Зеленский и Трамп сообщили о следующих шагах в мирных переговорах | Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание американской рабочей группы для достижения мира в Украине. Она в частности будет работать с Россией и к ней могут присоединиться украинские чиновники.

Американскую сторону в рабочей группе будут представлять высокопоставленные чиновники из администрации Трампа. Об этом стало известно во время пресс-конференции Зеленского и Трампа, состоявшейся после встречи в Мар-а-Лаго 28 декабря.

"Эта рабочая группа будет работать с Россией. Между собой нам работать мало смысла", — заявил Дональд Трамп.

В состав рабочей группы со стороны США войдут следующие политики:

  • спецпредставитель президента США Стив Уиткофф;
  • зять Трампа Джаред Кушнер;
  • генерал Джон Кейн;
  • госсекретарь США Марко Рубио;
  • министр войны США Пит Хэгсет и другие.

Трамп также предположил, что в состав рабочей группы войдут украинские чиновники — "несколько господ". Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что это могут быть следующие представители Украины:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • заместитель главы МИД Сергей Кислица;
  • глава Генштаба Андрей Гнатов.

Президент Украины также отметил, что стороны будут рассматривать 6 документов по мирному плану. Он выразил надежду, что уже в январе 2026 года удастся достичь договоренностей.

Трамп не возразил этому заявлению и добавил, что для урегулирования последних невыясненных пунктов мирного плана может потребоваться несколько недель.

Мирные переговоры: следующие встречи сторон

После пресс-конференции Владимир Зеленский также отдельно сообщил о том, что стороны договорились о последовательности следующих действий. По его словам, команды США и Украины продолжат работу над всеми аспектами мирного плана и встретятся уже на следующей неделе для финализации оговоренных вопросов.

Дональд Трамп зато, как отметил Зеленский, в январе примет с визитом украинских чиновников и европейских лидеров.

Напомним, сразу после переговоров Зеленский и Трамп дали пресс-конференцию, в ходе которой объявили об итогах встречи и главных вопросах, которые нужно выяснить.

Также агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в команде украинского президента сообщало, что встреча Трампа и Зеленского была результативной и одной из самых важных за все время переговоров.