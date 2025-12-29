"Будуть рішення по всіх 6 документах": Зеленський і Трамп розкрили, що відбудеться далі у мирних переговорах

Президент США Дональд Трамп анонсував створення американської робочої групи для досягнення миру в Україні. Вона зокрема працюватиме з Росією й до неї можуть приєднатися українські посадовці.

Американську сторону у робочій групі представлятимуть високопосадовці з адміністрації Трампа. Про це стало відомо під час пресконференції Зеленського і Трампа, що відбулася після зустрічі у Мар-а-Лаго 28 грудня.

"Ця робоча група працюватиме з Росією. Між собою нам працювати мало сенсу", — заявив Дональд Трамп.

До складу робочої групи зі сторони США увійдуть наступні політики:

спецпредставник президента США Стів Віткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

генерал Джон Кейн;

держсекретар США Марко Рубіо;

міністр війни США Піт Гегсет та інші.

Трамп також припустив, що до складу робочої групи увійдуть українські посадовці — "кілька добродіїв". Володимир Зеленський натомість зазначив, що це можуть бути наступні представники України:

Відео дня

секретар СНБО Рустем Умєров;

заступник глави МЗС Сергій Кислиця;

глава Генштабу Андрій Гнатов.

Президент України також зазначив, що сторони розглядатимуть 6 документів щодо мирного плану. Він висловив сподівання, що вже у січні 2026 року вдасться досягти домовленостей.

Трамп не заперечив цій заяві й додав, що для врегулювання останніх нез'ясованих пунктів мирного плану може знадобитися кілька тижнів.

Мирні переговори: наступні зустрічі сторін

Після пресконференції Володимир Зеленський також окремо повідомив про те, що сторони домовилися про послідовність наступних дій. За його словами, команди США та України продовжать роботу над усіма аспектами мирного плану та зустрінуться вже наступного тижня для фіналізації обговорених питань.

Дональд Трамп натомість, як зазначив Зеленський, у січні прийме з візитом українських посадовців та європейських лідерів.

Нагадаємо, одразу після переговорів Зеленський та Трамп дали пресконференцію, в ході якої оголосили про підсумки зустрічі та головні питання, які потрібно з'ясувати.

Також агентство РБК-Україна з посиланням на джерело у команді українського президента повідомляло, що зустріч Трампа і Зеленського була результативною й одною з найважливіших за весь час переговорів.