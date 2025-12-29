Трамп розгляне гарантії безпеки для України на пів століття: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський сказав, що США нададуть гарантії безпеки щонайменше на 15 років. Одна українська сторона просить продовжити цей термін.

Після зустрічі Зеленського і Трампа про її результати президент України розповів під час спілкування з журналістами 29 грудня, запис якого передає медіа "Новини.Live". За словами Зеленського, питання сильних гарантій безпеки було обговорено українською та американською сторонами, а на перемовинах напередодні затверджене з президентом Сполучених Штатів Америки.

"Зараз це не назавжди. В документах це на 15 років із можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я порушив це питання з президентом. Я сказав йому, що наша війна іде вже майже 15 років, тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими", — розповів президент України.

За словами Зеленського, він запропонував Трампу розглянути можливість надання гарантій безпеки Україні на 30, 40 чи 50 років.

"І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати", — зазначив український лідер.

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

Переговори президентів України і США відбулися 28 грудня в резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго. За їх підсумками Володимир Зеленський анонсував рішення по всіх 6 документах щодо мирного плану. Представники США й України мають зустрітися для фіналізації обговорених питань протягом тижня.

Трамп назвав переговори у США "чудовими" та повідомив, що домовленості щодо гарантій безпеки для України досягнуті практично на 95%. За словами президента США, більшість зобов'язань буде покладено на країни Європи, та Штати допомагатимуть "на 100%". Нерозв'язаним залишилося питання українських територій, зокрема Донецької та Луганської областей.