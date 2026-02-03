Более 60 ракет и сотни дронов: что известно о последствиях ночного обстрела Украины (фото)

Россияне атаковали энергообъекты в ночь на 3 февраля. Под ударом были Киев, Харьков, Одесса, Винница, Сумы, Днепр вместе с областями. Уже известно о трех пострадавших в столице. Исчезло отопление и свет в 20-градусные морозы.

Воздушная тревога в Украине продолжалась более семи часов. Предварительно, в ночь на 3 февраля россияне выпустили по городам более 60 ракет различных калибров и около 500 БПЛА, сообщают мониторинговые каналы. Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки.

Россияне атаковали Украину ракетами и дронами Фото: Соцсети

Мониторинговые каналы сообщают, что количество запущенной баллистики может быть рекордным за сутки. За ночь на 3 февраля под ударом были Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

На данный момент известно:

Враг применил по меньшей мере 2 гиперзвуковых ракеты "Циркон" по Киевской области;

Направил около 10 крылатых противокорабельных ракет Х-32 по Киевской области;

Массированно бил по Харькову, Днепру и Киевской области баллистическими ракетами в количестве около 20 единиц.

Відео дня

Киев и область — россияне ударили по домам и атаковали Трипольскую ТЭС

В столице в результате обстрела ВС РФ трое пострадавших. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что зафиксированы последствия вражеской атаки в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.

В Дарницком районе возник пожар в нежилой застройке. Повреждены 25-ти этажный дом и пятиэтажка на другой локации.

В Деснянском районе повреждено нежилое здание.

В Днепровском районе на двух локациях обнаружены остатки вражеских объектов на открытой территории. Также зафиксировано повреждение территории детсада. На другой локации — повреждение жилого 5-ти этажного дома.

Фото: Нацполиция

В Днепровском районе россияне попали в пятиэтажку Фото: Нацполиция

В Печерском районе разрушена АЗС, сгорели припаркованные авто.

В Шевченковском районе повредило 22-х этажный жилой дом.

На Киевщине россияне атаковали Трипольскую ТЭС. Журналистка Фокуса сообщала, что энергообъект был атакован крылатыми ракетами.

Харьков и область атаковали баллистикой и дронами

Харьков атаковали баллистикой и дронами, под ударом была критическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов назвал эту атаку беспрецедентной. Он подтвердил, что удары идут целенаправленно по энергетической инфраструктуре с целью нанести ей максимальные разрушения и оставить город без тепла в сильный мороз.

Глава города отметил, что придется принимать "тяжелые решения", а именно слить воду из труб в 820 домах.

"Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые питаются от одной из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это трудно в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака врага на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Другого выхода наши специалисты не видят", — пояснил он.

Терехов добавил, что в городе круглосуточно будут работать все 101 пункт Незламности, при необходимости будут разворачивать новые. Также возможны перебои в работе городского электротранспорта.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали два человека. 27-летний и 58-летний мужчины сейчас получают помощь медиков. Есть пострадавшие в пригороде Харькова и в области.

Одесская область осталась без электроснабжения

В Одесской области удары были зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона.

В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

"Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Критическая инфраструктура работает на генераторах", — сообщил глава ОГА.

Винница и область — обесточены 50 населенных пунктов

В Винницкой области во время комбинированной российской ракетно-дроновой атаки из-за попадания в объекты критической инфраструктуры обесточены 50 населенных пунктов, сообщила начальник Винницкой ОГА Наталья Заболотная. Информация о пострадавших не поступала.

Сумы и область атаковали беспилотниками

Сумы и область россияне атаковали беспилотниками, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь. Зафиксированы попадания по многоквартирным домам на разных улицах Заречного района. Предварительно — без раненых.

Разрушенный дом в Конотопе на Сумщине Фото: Суспільне

В результате первого попадания в седьмой этаж многоэтажки выбиты до десяти окон, повреждена сеть теплоснабжения.

Также было попадание по четвертому этажу в другом доме. Здесь повреждены балкон и окна, произошел пожар.

Днепр и область атаковали с вечера 2 февраля

Днепропетровщина была массированно атакована беспилотниками и ракетами. В Днепре возник пожар, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, изуродованы 2 частных дома, трехэтажный жилой дом, общежитие, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Также есть разрушения в области, в частности, на Никопольщине и громадах Синельниковского района изуродована инфраструктура, возникли пожары в частных домах. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 3 февраля РФ нанесла массированный удар по Украине, применяя не только дроны, но и баллистическое вооружение.

А в ночь на 2 февраля россияне массированно атаковали Черкассы и область "Шахедами".