Понад 60 ракет та сотні дронів: що відомо про наслідки нічного обстрілу України (фото)

Росіяни атакували енергооб'єкти в ніч на 3 лютого. Під ударом були Київ, Харків, Одеса, Вінниця, Суми, Дніпро разом із областями. Вже відомо про трьох постраждалих у столиці. Зникло опалення та світло у 20-градусні морози.

Повітряна тривога в Україні тривала понад сім годин. Попередньо, в ніч на 3 лютого росіяни випустили по містах понад 60 ракет різних калібрів та близько 500 БПЛА, повідомляють моніторингові канали. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки атаки.

Росіяни атакували Україну ракетами та дронами Фото: Соцмережі

Моніторингові канали повідомляють, що кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу. За ніч на 3 лютого під ударом були Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

Наразі відомо:

Ворог застосував щонайменше 2 гіперзвукових ракети "Циркон" по Київщині;

Спрямував близко 10 крилатих протикорабельних ракети Х-32 по Київщині;

Масовано бив по Харкову, Дніпру та Київщині балістичними ракетами у кількості близько 20 одиниць.

Відео дня

Київ та область — росіяни вдарили по будинках і атакували Трипільську ТЕС

У столиці внаслідок обстрілу ЗС РФ троє постраждалих. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовані наслідки ворожої атаки у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.

У Дарницькому районі виникла пожежа в нежитловій забудові. Пошкоджені 25-ти поверховий будинок та п'ятиповерхівка на іншій локації.

У Деснянському районі пошкоджено нежитлову будівлю.

У Дніпровському районі на двох локаціях виявлені залишки ворожих обʼєктів на відкритій території. Також зафіксовано пошкодження території дитсадка. На іншій локації — пошкодження житлового 5-ти поверхового будинку.

Фото: Нацполіція

У Дніпровському районі росіяни поцілили у п'ятиповерхівку Фото: Нацполіція

У Печерському районі зруйновано АЗС, згоріли припарковані авто.

У Шевченківському районі пошкодило 22-х поверховий житловий будинок.

На Київщині росіяни атакували Трипільську ТЕС. Журналістка Фокуса повідомляла, що енергооб'єкт було атаковано крилатими ракетами.

Харків та область атакували балістикою та дронами

Харків атакували балістикою та дронами, під ударом була критична інфраструктура. Мер міста Ігор Терехов назвав цю атаку безпрецедентною. Він підтвердив, що удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі з метою завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильний мороз.

Очільник міста зазначив, що доведеться ухвалювати "важкі рішення", а саме злити воду з труб у 820 будинках.

"Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", — пояснив він.

Терехов додав, що у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, за потреби розгортатимуть нові. Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей. 27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків. Є постраждалі у передмісті Харкова та в області.

Одещина лишилась без електропостачання

На Одещині удари були зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону.

В результаті атаки понад 50 тисяч мешканців тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено три житлові будинки, а також складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі.

"Загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Критична інфраструктура працює на генераторах", — повідомив очільник ОВА.

Вінниця та область — знеструмлені 50 населених пунктів

На Вінниччині під час комбінованої російської ракетно-дронової атаки через влучання в об’єкти критичної інфраструктури знеструмлені 50 населених пунктів, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Інформація про постраждалих не надходила.

Суми та область атакували безпілотниками

Суми та область росіяни атакували безпілотниками, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. Зафіксовані влучання по багатоквартирних будинках на різних вулицях Зарічного району. Попередньо — без поранених.

Зруйнований будинок у Конотопі на Сумщині Фото: Суспільне

Унаслідок першого влучання у сьомий поверх багатоповерхівки вибиті до десяти вікон, пошкоджена мережа теплопостачання.

Також було влучання по четвертому поверху в іншому будинку. Тут пошкоджені балкон та вікна, сталася пожежа.

Дніпро та область атакували з вечора 2 лютого

Дніпропетровщина була масовано атакована безпілотниками та ракетами. В Дніпрі виникла пожежа, є пошкодження на території інфраструктурного об'єкту, понівечені 2 приватні оселі, триповерховий житловий будинок, гуртожиток, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Також є руйнування в області, зокрема, на Нікопольщині та громадах Синельниківського району понівечена інфраструктура, виникли пожежі в приватних будинках. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні, застосовуючи не лише дрони, а й балістичне озброєння.

А в ніч на 2 лютого росіяни масовано атакували Черкаси та область "Шахедами".