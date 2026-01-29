Перемирие, которого хочет Украина, неприемлемо для России: Лавров назвал Зеленского неадекватным

В России отреагировали на возможность введения перемирия между Украиной и РФ. В то же время там не уточнили, идет ли речь об энергетическом перемирии или о полном прекращении огня.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, перемирие, "которое хочет Зеленский", неприемлемо для России. Министра иностранных дел РФ процитировало российское издание "ТАСС".

Лавров пожаловался, что мирный план, представленный ранее Россией, предусматривал требование к Украине по обеспечению прав нацменьшинств, в частности относительно языка и религии. Однако Европа и Украина якобы полностью "перелопатили" этот план.

Также проблемой, мешающей решению вопроса войны, Лавров считает не вопрос территории, а "русофобский нацистский режим".

Глава МИД также назвал Зеленского неадекватным из-за призывов ежемесячно убивать по 50 тысяч россиян.

Лавров о гарантиях безопасности

Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, какие гарантии безопасности согласовали США и Украина. В то же время он подчеркнул, что "судя по всему, гарантии будут тому самому режиму, который проводит русофобскую, неонацистскую политику".

Зато позиция России, по словам главного дипломата РФ, остается той же, которая была сформирована Владимиром Путиным.

Лавров также отметил, что российские переговорщики готовы к общению в любом формате. Однако Россия будет смотреть только на реальные предложения, а не ориентироваться на публичные заявления.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова говорить о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, впрочем она может пройти только в Москве.

Возможно энергетическое перемирие между Украиной и Россией

Утром появилась информация о том, что в России якобы ввели временный запрет на удары по украинской инфраструктуре, которую военные эксперты называют "энергетическим перемирием". В заметке одного из военкоров указывалось о запрете воздушных атак, начиная с 7 часов утра 28 января. Согласно ему, россияне не должны обстреливать объекты в Киеве, Киевской области, других областях Украины: под запретом — электрогенерация и подстанции, газо- и нефтехранилища, склады горючего.

В Кремле отказались подтверждать или опровергать сообщения о якобы достигнутых договоренностях с Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Фокус собрал оценки военных и экспертов относительно информации о прекращении ударов по энергетике.

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что есть договоренности по "энергетическому перемирию". Однако, по его информации, точные условия перемирия пока не известны. По оценке нардепа, он готов к тому, что перемирие начнется 15 марта, после прекращения холодов.