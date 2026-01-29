Началось ли энергетическое перемирие: что говорят военные ВСУ и эксперты на заявление РФ

Днем 29 января в сети появились сообщения от российских военкоров, которые говорили о якобы прекращении обстрелов энергетики Украины из-за "перемирия". Между тем Воздушные силы Вооруженных сил и дальше информируют об угрозе дронов-камикадзе, которые целят по важным объектам. Рассматривают ли украинские военные и эксперты возможность "энергетического перемирия" и какие могут быть причины остановки ударов ВС РФ?

Российский военкор написал в Telegram, что якобы получил информацию от источника в ВС РФ, который заявил о новом приказе командования об "энергетическом перемирии". Указывается, что якобы не будут бить по энергетическим объектам Киева, Киевской области и в остальных областях Украины. Фокус собрал информацию о возможности "перемирия", на которое могла согласиться РФ.

Россияне уверяют, что не будут обстреливать объекты генерации, газовые хранилища, нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов. Начало так называемого "энергетического перемирия" — с 7 часов 28 января 2026 года (вероятно, по Москве). Прекращение — до нового приказа командования.

Обстрелы энергетики — войска РФ об энергетическом перемирии, 29 января

Обстрелы энергетики — есть ли вероятность энергетического перемирия

В анонимном канале "Николаевский Ванек", причастном к украинской армии, отреагировали на заявление военкоров РФ о возможном энергетическом перемирии. В заметке, которая появилась около 10 часов 29 января, говорится о том, что на самом деле нет окончательного решения об остановке обстрелов энергетики. По мнению автора канала, если и будет какая-то остановка ударов, то короткая, а потом атаки возобновятся.

Обстрелы энергетики — "Ванэк" об энергетическом перемирии, 29 января

Между тем волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко также отметил, что не нужно доверять заявлениям военкоров РФ об "энергетическом перемирии". В то же время отмечается, что "ситуация может измениться", но, даже учитывая такую возможность, следует помнить, что россияне такое перемирие быстро нарушат, как это делали раньше.

Обстрелы энергетики — Стерненко об энергетическом перемирии, 29 января

Прекратятся ли удары РФ по энергетике Украины

Директор по развитию оборонного предприятия и авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии УНИАН объяснил, что Москва, пустив слух об "энергетическом перемирии", на самом деле направлены на россиян. По мнению авиаэксперта, речь идет о "проверке температуры" в обществе на возможность "договоренностей". При этом на самом деле никаких изменений пока нет, говорится в комментарии.

"Никакого изменения не произошло и верить российским военным корреспондентам нельзя", — привело медиа слова эксперта.

Если РФ действительно допустила энергетическое перемирие, то причиной такой ситуации является дефицит ракет для ударов по Украине, написал журналист Денис Казанский на Facebook. Казанский напомнил, что во время одного из последних ударов россияне запускали "Цирконы" и другие ракеты, которые только в 2026 году сошли с конвейера. По его мнению, Кремль использует паузу для накопления средств поражения, а потом придумает очередной "удар по Валдаю" и возобновит обстрелы.

Об информации о возможности прекращения ударов по энергетике также высказался руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. В заметке в Telegram чиновник написал, что сомневается в перемирии, но предлагает понаблюдать. Кроме того, он напомнил о публикациях в западной прессе, в которых говорилось о такой возможности и о "позитивных сигналах" от американских переговорщиков. Ко всему, Украина действует симметрично к атакам РФ по энергетике, и кризис с теплом и светом на российской территории также мог сыграть сою роль, отметил он.

Обстрелы Украины — информация Воздушных сил

Утром 29 января Воздушные силы ВСУ отчитались о текущей ситуации с обстрелами. Согласно данным командования, с 18 ч 27 января по 9 ч 29 января ВС РФ запустили по украинцам 108 дронов, из которых 70 — ударные "Шахеды" со взрывчаткой. Средства ПВО обезвредили 84 БпЛА, но произошли 18 попаданий в семи локациях: последствия ударов не детализировались.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — предупредили Воздушные силы.

Отметим, Фокус писал о возможности "энергетического перемирия", о котором написали военные РФ. Россияне опубликовали предположение при приказе командования ВС РФ: Генштаб ВСУ и украинские власти пока не подтвердили такую возможность.

Напоминаем, 27 января энергетический эксперт объяснил, что происходит с украинской энергетикой и почему ее состояние похоже на синусоиду.