Чи почалось енергетичне перемир'я: що кажуть військові ЗСУ та експерти на заяву РФ
Вдень 29 січня у мережі з'явились повідомлення від російських військкорів, які говорили про начебто припинення обстрілів енергетики України через "перемир'я". Тим часом Повітряні сили Збройних сил і далі інформують про загрозу дронів-камікадзе, які цілять по важливих об'єктах. Чи розглядають українські військові та експерти можливість "енергетичного перемир'я" та які можуть бути причини зупинки ударів ЗС РФ?
Російський військкор написав у Telegram, що начебто отримав інформацію від джерела у ЗС РФ, яке заявило про новий наказ командування про "енергетичне перемир'я". Вказується, що начебто не будуть бити по енергетичних об'єктах Києва, Київській області та в решті областей України. Фокус зібрав інформацію про можливість "перемир'я", на яке могла погодитись РФ.
Росіяни запевняють, що не обстрілюватимуть об'єкти генерації, газові сховища, нафтобази та склади паливо-мастильних матеріалів. Початок так званого "енергетичного перемир'я" — з 7 год 28 січня 2026 року (ймовірно, за Москвою). Припинення — до нового наказу командування.
Обстріли енергетики — чи є ймовірність енергетичного перемир'я
У анонімному каналі "Миколаївський Ваньок", причетному до українського війська, відреагували на заяву військкорів РФ на можливе енергетичне перемир'я. У дописі, який з'явився близько 10 год 28 січня, ідеться про те, що насправді немає остаточного рішення про зупинку обстрілів енергетики. На думку автора каналу, якщо і буде якась зупинка ударів, то коротка, а потім атаки відновляться.
Тим часом волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко також наголосив, що не потрібно довіряти заявам військкорів РФ про "енергетичне перемир'я". Водночас зауважується, що "ситуація може змінитися", але навіть з огляду на таку можливість слід пам'ятати, що росіяни таке перемир'я швидко порушать, як це робили раніше.
Чи припиняться удари РФ по енергетиці України
Директор з розвитку оборонного підприємства та авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН пояснив, що Москва, пустивши чутку про "енергетичне перемир'я", насправді спрямовані на росіян. На думку авіаексперта, ідеться про "перевірку температури" в суспільстві на можливість "домовленостей". При цьому насправді ніяких змін поки немає, ідеться у коментарі.
"Жодної зміни не відбулося і вірити російським військовим кореспондентам не можна", — навело медіа слова експерта.
Якщо РФ справді допустила енергетичне перемир'я, то причиною такої ситуації є дефіцит ракет для ударів по Україні, написав журналіст Денис Казанський на Facebook. Казанський нагадав, що під час одного з останніх ударів росіяни запускали "Циркони" та інші ракети, які щойно у 2026 році зійшли з конвеєра. На його думку, Кремль використає паузу для накопичення засобів ураження, а потім вигадає черговий "удар по Валдаю" і відновить обстріли.
Про інформацію про можливість припинення ударів по енергетиці також висловився керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У дописі в Telegram посадовець написав, що сумнівається у перемир'ї, але пропонує поспостерігати. Крім того, він нагадав про публікації у західній пресі. у яких говорилось про таку можливість і про "позитивні сигнали" від американських перемовників. До всього, Україна діє симетрично до атак РФ по енергетиці, і криза з теплом та світлом на російській території також могла зіграти сою роль, зауважив він.
Обстріли України — інформація Повітряних сил
Зранку 28 січня Повітряні сили ЗСУ відзвітували про поточну ситуацію з обстрілами. Згідно з даними командування, з 18 год 27 січня по 9 год 29 січня ЗС РФ запустили по українцях 108 дронів, з яких 70 — ударні "Шахеди" з вибухівкою. Засоби ППО знешкодили 84 БпЛА, але стались 18 влучань у семи локаціях: наслідки ударів не деталізувались.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — попередили Повітряні сили.
Зазначимо, Фокус писав про можливість "енергетичного перемир'я", про яке написали військкори РФ. Росіяни опублікували припущення при наказ командування ЗС РФ: Генштаб ЗСУ та українська влада поки не підтвердили таку можливість.
Нагадуємо, 27 січня енергетичний експерт пояснив, що відбувається з українською енергетикою і чому її стан схожий на синусоїду.