Чи почалось енергетичне перемир'я: що кажуть військові ЗСУ та експерти на заяву РФ

Вдень 29 січня у мережі з'явились повідомлення від російських військкорів, які говорили про начебто припинення обстрілів енергетики України через "перемир'я". Тим часом Повітряні сили Збройних сил і далі інформують про загрозу дронів-камікадзе, які цілять по важливих об'єктах. Чи розглядають українські військові та експерти можливість "енергетичного перемир'я" та які можуть бути причини зупинки ударів ЗС РФ?

Російський військкор написав у Telegram, що начебто отримав інформацію від джерела у ЗС РФ, яке заявило про новий наказ командування про "енергетичне перемир'я". Вказується, що начебто не будуть бити по енергетичних об'єктах Києва, Київській області та в решті областей України. Фокус зібрав інформацію про можливість "перемир'я", на яке могла погодитись РФ.

Росіяни запевняють, що не обстрілюватимуть об'єкти генерації, газові сховища, нафтобази та склади паливо-мастильних матеріалів. Початок так званого "енергетичного перемир'я" — з 7 год 28 січня 2026 року (ймовірно, за Москвою). Припинення — до нового наказу командування.

Обстріли енергетики - військкори РФ про енергетичне перемир'я, 29 січня Фото: Скриншот

Обстріли енергетики — чи є ймовірність енергетичного перемир'я

У анонімному каналі "Миколаївський Ваньок", причетному до українського війська, відреагували на заяву військкорів РФ на можливе енергетичне перемир'я. У дописі, який з'явився близько 10 год 28 січня, ідеться про те, що насправді немає остаточного рішення про зупинку обстрілів енергетики. На думку автора каналу, якщо і буде якась зупинка ударів, то коротка, а потім атаки відновляться.

Обстріли енергетики - "Ванек" про енергетичне перемир'я, 29 січня Фото: Скриншот

Тим часом волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко також наголосив, що не потрібно довіряти заявам військкорів РФ про "енергетичне перемир'я". Водночас зауважується, що "ситуація може змінитися", але навіть з огляду на таку можливість слід пам'ятати, що росіяни таке перемир'я швидко порушать, як це робили раніше.

Обстріли енергетики - Стерненко про енергетичне перемир'я, 29 січня Фото: Скриншот

Чи припиняться удари РФ по енергетиці України

Директор з розвитку оборонного підприємства та авіаексперт Анатолій Храпчинський у коментарі УНІАН пояснив, що Москва, пустивши чутку про "енергетичне перемир'я", насправді спрямовані на росіян. На думку авіаексперта, ідеться про "перевірку температури" в суспільстві на можливість "домовленостей". При цьому насправді ніяких змін поки немає, ідеться у коментарі.

"Жодної зміни не відбулося і вірити російським військовим кореспондентам не можна", — навело медіа слова експерта.

Якщо РФ справді допустила енергетичне перемир'я, то причиною такої ситуації є дефіцит ракет для ударів по Україні, написав журналіст Денис Казанський на Facebook. Казанський нагадав, що під час одного з останніх ударів росіяни запускали "Циркони" та інші ракети, які щойно у 2026 році зійшли з конвеєра. На його думку, Кремль використає паузу для накопичення засобів ураження, а потім вигадає черговий "удар по Валдаю" і відновить обстріли.

Про інформацію про можливість припинення ударів по енергетиці також висловився керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У дописі в Telegram посадовець написав, що сумнівається у перемир'ї, але пропонує поспостерігати. Крім того, він нагадав про публікації у західній пресі. у яких говорилось про таку можливість і про "позитивні сигнали" від американських перемовників. До всього, Україна діє симетрично до атак РФ по енергетиці, і криза з теплом та світлом на російській території також могла зіграти сою роль, зауважив він.

Обстріли України — інформація Повітряних сил

Зранку 28 січня Повітряні сили ЗСУ відзвітували про поточну ситуацію з обстрілами. Згідно з даними командування, з 18 год 27 січня по 9 год 29 січня ЗС РФ запустили по українцях 108 дронів, з яких 70 — ударні "Шахеди" з вибухівкою. Засоби ППО знешкодили 84 БпЛА, але стались 18 влучань у семи локаціях: наслідки ударів не деталізувались.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", — попередили Повітряні сили.

Зазначимо, Фокус писав про можливість "енергетичного перемир'я", про яке написали військкори РФ. Росіяни опублікували припущення при наказ командування ЗС РФ: Генштаб ЗСУ та українська влада поки не підтвердили таку можливість.

Нагадуємо, 27 січня енергетичний експерт пояснив, що відбувається з українською енергетикою і чому її стан схожий на синусоїду.