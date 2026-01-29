В Кремле рассказали о возможных переговорах Зеленского и Путина: только в Москве

Россия готова говорить о возможной встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина, впрочем она может пройти только в Москве.

Объединенные Арабские Эмираты пока не рассматриваются как площадка для переговоров двух лидеров. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам "ТАСС".

Разговоры о проведении переговоров в других местах кроме Москвы спикер Кремля назвал "неуместными".

Он пояснил, что переговоры в Турции, которые происходили в 2022 году и переговоры в ОАЭ, которые продолжаются сейчас, не являются продолжением друг друга.

Кроме того, Песков рассказал, что Зеленский пока не ответил на второе предложение РФ о встрече лидеров в Москве.

28 января Путина Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если готов встретиться с российским диктатором. При этом он утверждает, что россияне гарантируют украинскому лидеру безопасность.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным для решения двух важных вопросов — территориального и вопроса статуса ЗАЭС.

Переговоры Украины и России в ОАЭ

Напомним, представитель правительства ОАЭ заявил, что обсуждение делегаций США, Украины и РФ на прошлой неделе проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

Дональд Трамп после переговоров в ОАЭ положительно оценил динамику по приближению завершения войны.

В то же время, как отметили некоторые источники, трехсторонняя встреча Украины, РФ и США в ОАЭ не привели к значительным изменениям в политической части договоренностей. В частности, россияне продолжают настаивать на том, чтобы Украина вывела свои подразделения из неоккупированной части Донецкой области.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, количество нерешенных вопросов удалось сократить до одного — территориального. А следующая встреча в ОАЭ 1 февраля не обязательно состоится с участием США — возможно, на ней будут только делегации Украины и России.