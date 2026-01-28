В переговорном процессе по Украине остался лишь один спорный вопрос, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе мирных переговоров происходит прогресс. В частности, количество нерешенных вопросов удалось сократить до одного — территориального.

В первую очередь речь идет о требовании России по выходу ВСУ с территории Донбасса, которая находится под контролем украинских войск. Заявление Рубио цитирует журналистка "Razom for Ukraine" Екатерина Лисунова в X.

Рубио отметил, что США необязательно будут участвовать в следующих переговорах, которые пройдут 1 февраля в ОАЭ. Однако американская делегация может тоже присоединиться. Правда, в нее не войдут специальный представитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Следующая встреча на этой неделе будет двусторонней (в формате Украина-Россия — ред.). США могут присоединиться, но в американскую делегацию не войдут Уиткофф или Кушнер", — сказал Рубио.

Госсекретарь США также отметил, что по решению территориального вопроса сейчас продолжаются активные переговоры, чтобы согласовать позиции обеих сторон. Однако между тем, как Украина и Россия видят будущее Донбасса все еще есть разница.

"По некоторым вопросам, которые обсуждаются, то сторонам проще найти гибкость, если эти вопросы не обсуждаются публично на постоянной основе, поскольку это создает внутреннее политическое давление на обе стороны. Как вы понимаете, в Украине даже мысль о том, что вы будете рассматривать изменение территорий после всего, что произошло во время войны... Это непросто. А в случае с Россией, они уже 2,5 года говорят своему народу, что они побеждают в этой войне с убедительным-убедительным результатом, поэтому люди будут удивляться: почему мы отказываемся от земли, если мы так убедительно побеждаем?" — отметил Рубио.

В то же время он пояснил, что ситуация может динамично меняться, и через 72 часа информация, озвученная им, может быть неактуальной.

Ранее в интервью глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным для решения двух важных вопросов. Речь идет о территориальных вопросах, а также о статусе Запорожской атомной электростанции.

Рубио в своем заявлении не конкретизировал, был ли решен вопрос статуса Запорожской АЭС, или он просто отнес этот вопрос к территориальной проблеме.

Дональд Трамп после переговоров в ОАЭ положительно оценил динамику по приближению завершения войны.

25 января издание The New York Times сообщало, что Украина и США обсуждали размещение на Донбассе миротворческого контингента. Однако Кремль выступил против такого решения.

Также 25 января в Politico раскрыли, что в переговорах, кроме территорий, остаются спорные моменты вокруг гарантий безопасности и ЗАЭС.