Не только территории: в переговорах остаются противоречия по гарантиям безопасности и ЗАЭС, — Politico

23-24 января в ОАЭ состоялись двухдневные трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. И хотя конкретных результатов эта встреча не принесла, удалось договориться о следующем раунде переговоров на следующей неделе.

На этой неделе стороны обсудили экономических и военных вопросов, а также того, кто будет контролировать какие территории Украины после заключения мирного соглашения. Об этом говорится в материале Politico, которое пообщалось с двумя американскими чиновниками.

По словам одного из них, даже несмотря на то, что между двумя днями переговоров Россия осуществила массированную ракетно-пушечную атаку на Украину, в США верят, что Путин действительно хочет достичь дипломатического урегулирования войны.

Одним из критических моментов, по которому спорили стороны, стали гарантии безопасности. Европейские страны считают, что после заключения соглашения в Украине должна быть размещена миротворческая миссия, которую возглавят Франция и Германия.

В то же время Дональд Трамп заявлял, что США не будут размещать своих войск, но будут помогать. Впоследствии в Минобороны США объяснили, что рассматривается вариант с предоставлением разведданных, полеты дронов для мониторинга ситуации и логистическая поддержка.

Однако чиновник США рассказал Politico, что самыми важными будут гарантии безопасности США, назвав их "действительно важными" относительно гарантий Европы.

Кто будет контролировать ЗАЭС?

Во время переговоров значительная часть времени была посвящена обсуждению экономического блока. В частности обсуждалось, кто будет контролировать Запорожскую атомную электростанцию. Идея, которая поддерживается Москвой, заключается в том, что Украина и РФ разделят сгенерированную энергетику.

"Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например план процветания для Украины, и возможность для России заключать деловые соглашения с Соединенными Штатами Америки", — рассказал чиновник.

Также в США понимают, что для заключения сделки нужно создать доверительные отношения между Европой и Россией.

В то же время главным нерешенным вопросом остается вопрос территории: РФ требует полного контроля над Донбассом, тогда как Украина выступает против отхода с территории Донецкой области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

Напомним, представитель правительства ОАЭ заявил, что обсуждение делегации США, Украины и РФ в пятницу и субботу проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

В то же время, как отметили некоторые источники, трехсторонняя встреча Украины, РФ и США в ОАЭ не привели к значительным изменениям в политической части договоренностей. В частности, россияне продолжают настаивать на том, чтобы Украина вывела свои подразделения из неоккупированной части Донецкой области.