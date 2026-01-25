Не тільки території: у перемовинах залишаються суперечливості щодо гарантій безпеки та ЗАЕС, — Politico

23-24 січня в ОАЕ відбулися дводенні тристоронні перемовини між Україною, США та Росією. І хоча конкретних результатів ця зустріч не принесла, вдалося домовитися про наступний раунд перемовин наступного тижня.

Цього тижня сторони обговорили економічних та воєнних питань, а також того, хто контролюватиме які території України після укладання мирної угоди. Про це йдеться в матеріалі Politico, яке поспілкувалося з двома американськими чиновниками.

За словами одного з них, навіть попри те, що між двома днями перемовин Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну, у США вірять, що Путін дійсно хоче досягти дипломатичного врегулювання війни.

Одним з критичних моментів, щодо якого сперечалися сторони, стали гарантії безпеки. Європейські країни вважають, що після укладання угоди в Україні має бути розміщена миротворча місія, яку очолять Франція та Німеччина.

Водночас Дональд Трамп заявляв, що США не розміщуватимуть своїх військ, але допомагатимуть. Згодом у Міноборони США пояснили, що розглядається варіант із наданням розвідданих, польоти дронів для моніторингу ситуації та логістична підтримка.

Однак чиновник США розповів Politico, що найважливішими будуть гарантії безпеки США, назвавши їх "справді важливими" відносно гарантій Європи.

Хто контролюватиме ЗАЕС?

Під час перемовин значна частина часу була присвячена обговоренню економічного блоку. Зокрема обговорювалося, хто контролюватиме Запорізьку атомну електростанцію. Ідея, яка підтримується Москвою, полягає в тому, що Україна та РФ поділять згенеровану енергетику.

"Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, як-от план процвітання для України, та можливість для Росії укладати ділові угоди зі Сполученими Штатами Америки", — розповів чиновник.

Також у США розуміють, що для укладання угоди потрібно створити довірливі відносини між Європою та Росією.

Водночас головним невирішеним питанням залишається питання території: РФ вимагає повного контролю над Донбасом, тоді як Україна виступає проти відходу з території Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, представник уряду ОАЕ заявив, що обговорення делегації США, України та РФ у п'ятницю та суботу відбувалися в конструктивній і позитивній атмосфері.

Водночас, як зазначили деякі джерела, тристороння зустріч України, РФ і США в ОАЕ не призвели до значних змін у політичній частині домовленостей. Зокрема, росіяни продовжують наполягати на тому, щоб Україна вивела свої підрозділи з неокупованої частини Донецької області.