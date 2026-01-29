У Кремлі розповіли про можливі перемовини Зеленського та Путіна: тільки в Москві

Росія готова говорити про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, утім вона може пройти тільки в Москві.

Об'єднані Арабські Емірати наразі не розглядаються як майданчик для перемовин двох лідерів. Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі журналістам "ТАСС".

Розмови про проведення перемовин в інших місцях крім Москви речник Кремля назвав "недоречними".

Він пояснив, що перемовини в Туреччині, які відбувалися у 2022 році та перемовини в ОАЕ, які тривають зараз, не є продовженням одне одного.

Крім того, Пєсков розповів, що Зеленський наразі не відповів на другу пропозицію РФ щодо зустрічі лідерів у Москві.

28 січня Путіна Юрій Ушаков заявив, що президент України Володимир Зеленський може приїхати в Москву, якщо готовий зустрітися з російським диктатором. При цьому він стверджує, що росіяни гарантують українському лідеру безпеку.

Відео дня

Перед цим голова МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Путіним для розв'язання двох важливих питань — територіального та питання статусу ЗАЕС.

Переговори України та Росії в ОАЕ

Нагадаємо, представник уряду ОАЕ заявив, що обговорення делегацій США, України та РФ минулого тижня відбувалися в конструктивній і позитивній атмосфері.

Дональд Трамп після перемовин в ОАЕ позитивно оцінив динаміку щодо наближення завершення війни.

Водночас, як зазначили деякі джерела, тристороння зустріч України, РФ і США в ОАЕ не призвели до значних змін у політичній частині домовленостей. Зокрема, росіяни продовжують наполягати на тому, щоб Україна вивела свої підрозділи з неокупованої частини Донецької області.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, кількість нерозв'язаних питань вдалося скоротити до одного — територіального. А наступна зустріч в ОАЕ 1 лютого не обов'язково відбудеться за участі США — можливо, на ній будуть лише делегації України та Росії.