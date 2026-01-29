РосСМИ сообщили об "энергетическом перемирии" с Украиной: появилась реакция Кремля

В Кремле отказались подтверждать или опровергать сообщения о якобы достигнутых договоренностях с Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не готов комментировать информацию, которая появилась в медиа.

Об этом он сказал во время брифинга для журналистов, передает российское агентство "ТАСС".

Отвечая на вопрос о возможном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом, Песков отметил, что не может дать никаких объяснений по этому поводу. Представитель Кремля не стал уточнять, ведутся ли соответствующие переговоры, лишь заявил, что "пока" не может ничего комментировать.

В то же время, по информации "ТАСС", Песков допустил возможность проведения нового раунда консультаций экспертных групп в Абу-Даби. По его словам, в случае необходимости такие встречи могут длиться более одного дня, однако конкретные даты или время их начала он называть не стал.

"Энергетическое перемирие" между Украиной и РФ: что об этом известно

Стоит заметить, что российское издание ASTRA подтвердило сдержанный ответ Дмитрия Пескова и объяснило откуда эта информация появилась. Как говорится в их заметке, сегодня утром, 29 января, в Telegram российские военные начали распространять информацию о том, что Россия и Украина якобы договорились о временном прекращении взаимных ударов по объектам энергетики.

В частности, военкор Владимир Романов на своей странице в Telegram сообщил, что с 7 часов утра в российских вооруженных силах якобы был введен запрет на поражение любых объектов в Киеве и Киевской области, а также инфраструктурных целей по всей территории Украины. Подобную информацию обнародовал и Telegram-канал "Белорусский силовик", ссылаясь на источники, которые, по его утверждению, ранее уже подтверждались.

В одном из таких сообщений говорится о якобы временном моратории на удары по энергетической инфраструктуре. Авторы утверждают, что по отдельным подразделениям РФ уже мог пройти устный приказ воздерживаться от атак на энергетические объекты Украины, однако сроки действия такого ограничения не разглашаются.

В то же время, по данным украинского Telegram-канала "Николаевский Ванек", никаких окончательных договоренностей между сторонами по энергетическому перемирию пока нет.

Автор канала отмечает, что обстрелы, вероятно, будут продолжаться, а даже в случае введения временных ограничений с российской стороны они могут носить непродолжительный характер. При этом он предостерег от преждевременных выводов и призвал сохранять бдительность.

До этого Фокус писал, что основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев подтвердил информацию о запрете на атаки по российским энергетическим объектам, однако в Вооруженных силах Украины пока об этом не имеют никакой информации.

Напомним, что жители части Киева до сих пор остаются без тепла, из-за ударов ВС РФ по энергетике, а конкретные сроки его восстановления пока отсутствуют.