РосЗМІ повідомили про "енергетичне перемир'я" з Україною: з'явилась реакція Кремля

У Кремлі відмовилися підтверджувати або спростовувати повідомлення про нібито досягнуті домовленості з Україною щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не готовий коментувати інформацію, яка з’явилася у медіа.

Про це він сказав під час брифінгу для журналістів, передає російське агентство "ТАСС".

Відповідаючи на запитання щодо можливого енергетичного перемир’я між Москвою та Києвом, Пєсков зазначив, що не може дати жодних пояснень із цього приводу. Представник Кремля не став уточнювати, чи ведуться відповідні переговори лише заявив, що "поки що" не може нічого коментувати.

Водночас, за інформацією "ТАСС", Пєсков припустив можливість проведення нового раунду консультацій експертних груп в Абу-Дабі. За його словами, у разі потреби такі зустрічі можуть тривати більше одного дня, однак конкретні дати або час їх початку він називати не став.

"Енергетичне перемир'я" між Україною та РФ: що про це відомо

Варто зауважити, що російське видання ASTRA підтвердило стриману відповідь Дмитра Пєскова та пояснило звідки ця інформація з’явилася. Як йдеться в їхньому дописі, сьогодні зранку, 29 січня, у Telegram російські воєнкори почали поширювати інформацію про те, що Росія та Україна нібито домовилися про тимчасове припинення взаємних ударів по об’єктах енергетики.

Зокрема, воєнкор Володимир Романов на своїй сторінці в Telegram повідомив, що з 7-ї години ранку в російських збройних силах начебто було запроваджено заборону на ураження будь-яких об’єктів у Києві та Київській області, а також інфраструктурних цілей по всій території України. Подібну інформацію оприлюднив і Telegram-канал "Білоруський силовик", посилаючись на джерела, які, за його твердженням, раніше вже підтверджувалися.

В одному з таких повідомлень йдеться про нібито тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі. Автори стверджують, що по окремих підрозділах РФ уже міг пройти усний наказ утримуватися від атак на енергетичні об’єкти України, однак терміни дії такого обмеження не розголошуються.

Водночас, за даними українського Telegram-каналу "Миколаївський Ваньок", жодних остаточних домовленостей між сторонами щодо енергетичного перемир’я наразі немає.

Автор каналу зазначає, що обстріли, ймовірно, триватимуть, а навіть у разі запровадження тимчасових обмежень з російського боку вони можуть мати нетривалий характер. Водночас він застеріг від передчасних висновків і закликав зберігати пильність.

До цього Фокус писав, що засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев підтвердив інформацію про заборону на атаки по російських енергетичних об'єктах, однак у Збройних силах України наразі про це не мають жодної інформації.

Нагадаємо, що жителі частини Києва досі залишаються без тепла, через удари ЗС РФ по енергетиці, а конкретні терміни його відновлення поки що відсутні.