Энергетическое перемирие: нардеп подтвердил договоренности и озвучил возможные условия РФ

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что есть договоренности относительно "энергетического перемирия". Информация о такой возможности появилась утром 29 января. Другие представители украинской власти пока не сообщали о договоренностях с Россией о прекращении ударов по энергетике.

Российская сторона действительно готова прекратить удары по энергетике Украины, написал нардеп Гончаренко в Telegram. По его словам, действительно есть договоренности, но точные условия пока не известны. По оценке нардепа, он готов к тому, что перемирие начнется 15 марта, после прекращения холодов. Точную дату начала не установили, добавил политик.

Сообщение Гончаренко появилось около 17 часов 29 января. Нардеп подтвердил информацию из соцсетей о возможности энергетического перемирия, но не объяснил, из какого источника получил такие данные.

Удары по энергетике — Гончаренко о перемирии, 29 января Фото: Скриншот

Офис президента, другие представители украинской власти пока не комментировали ни заявления Гончаренко, ни заявлений о прекращении ударов РФ по энергетике.

Удары по энергетике — что известно о перемирии

Информация о возможном энергетическом перемирии появилась утром 29 января. Выяснилось, что один из российских военкоров получил сообщение от солдата ВС РФ о якобы прекращении ударов по энергетике Украины. В заметке указывалось о запрете воздушных атак, начиная с 7 часов утра 28 января. Речь шла о том, что россияне не будут обстреливать объекты в Киеве, Киевской области, других областях Украины: под запретом — электрогенерация и подстанции, газо- и нефтехранилища, склады горючего.

Фокус собрал оценки военных и экспертов относительно информации о прекращении ударов по энергетике. В канале "Николаевский Ванек", связанном с Силами обороны, указывалось, что официально не известно о перемирии, а если его объявят, что РФ его быстро нарушит. Волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко также не подтвердил энергетическое перемирие. Медиа публиковали мнение авиаэксперта, который объяснил, что такими "вбросами" власти РФ проверяют отношение россиян к договоренностям.

Между тем тема энергетического перемирия поднималась во время трехсторонних мирных переговоров в Абу-Даби, которые состоялись в ОАЭ 22-24 января. Согласно данным медиа Financial Times, РФ могла согласиться на остановку ударов по энергетике, а Украина — на остановку ударов по российским НПЗ.

Напоминаем, ряд экспертов высказался о возможном энергетическом перемирии и объяснил, по чему могут начать бить ВС РФ, если прекратят атаковать подстанции, ТЭС и ГЭС.