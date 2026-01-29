Енергетичне перемир'я: нардеп підтвердив домовленості і озвучив можливі умови РФ

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що є домовленості щодо "енергетичного перемир'я". Інформація про таку можливість з'явилась зранку 29 січня. Інші представники української влади поки не повідомляли про домовленості з Росією щодо припинення ударів по енергетиці.

Російська сторона справді готова припинити удари по енергетиці України, написав нардеп Гончаренко у Telegram. З його слів, справді є домовленості, але точні умови поки що не відомі. З оцінкою нардепа, він готовий до того, що перемир'я почнеться 15 березня, після припинення холодів. Точу дату початку не встановили, додав політик.

Допис Гончаренка з'явився близько 17 год 29 січня. Нардеп підтвердив інформацію з соцмереж про можливість енергетичного перемир'я, але не пояснив, з якого джерела отримав такі дані.

Удари по енергетиці - Гончаренко про перемир'я, 29 січня

Офіс президента, інші представники української влади поки не коментували ні заяви Гончаренка, ні заяв про припинення ударів РФ по енергетиці.

Удари по енергетиці — що відомо про перемир'я

Інформація про можливе енергетичне перемир'я з'явилась зранку 29 січня. З'ясувалось, що один з російських військкорів отримав повідомлення від солдата ЗС РФ про начебто припинення ударів по енергетиці України. У дописі вказувалось про заборону повітряних атак, починаючи з 7 год ранку 28 січня. Ішлося про те, що росіяни не будуть обстрілювати об'єкти в Києві, Київській області, інших областях України: під забороною — електрогенерація та підстанції, газо- та нафтосховища, склади пального.

Фокус зібрав оцінки військових та експертів щодо інформації про припинення ударів по енергетиці. У каналі "Миколаївський Ваньок", пов'язаному з Силами оборони, вказувалось, що офіційно не відомо про перемир'я, а якщо його оголосять, що РФ його швидко порушить. Волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненка також не підтвердив енергетичне перемир'я. Медіа також публікували думку авіаексперта, який пояснив, що такими "вкидами" влада РФ перевіряє ставлення росіян до домовленостей.

Тим часом тема енергетичного перемир'я підіймалась під час тристоронніх мирних переговорів у Абу-Дабі, які відбулись в ОАЕ 22-24 січня. Згідно з даними медіа Financial Times, РФ могла погодитись на зупинку ударів по енергетиці, а Україну — на зупинку ударів по російських НПЗ.

Нагадуємо, низка експертів висловилась про можливе енергетичне перемир'я та пояснило, по чому можуть почати бити ЗС РФ, якщо припинять атакувати підстанції, ТЕС та ГЕС.