Перемирʼя, якого хоче Україна, неприйнятне для Росії: Лавров назвав Зеленського неадекватним

У Росії відреагували на можливість запровадження перемирʼя між Україною та РФ. Водночас там не уточнили, чи йдеться про енергетичне перемирʼя, чи про повне припинення вогню.

За словами голови МЗС Сергія Лаврова, перемирʼя, "яке хоче Зеленський", є неприйнятним для Росії. Міністра закордонних справ РФ процитувало російське видання "ТАСС".

Лавров поскаржився, що мирний план, представлений раніше Росією, передбачав вимогу до України щодо забезпечення прав нацменшин, зокрема щодо мови та релігії. Однак Європа та Україна нібито повністю "перелопатили" цей план.

Також проблемою, що заважає розвʼязанню питання війни, Лавров вважає не питання території, а "русофобський нацистський режим".

Голова МЗС також назвав Зеленського неадекватним через заклики щомісяця вбивати по 50 тисяч росіян.

Лавров про гарантії безпеки

Сергій Лавров заявив, що йому невідомо, які гарантії безпеки погодили США та Україна. Водночас він підкреслив, що "судячи з усього, гарантії будуть тому самому режиму, який проводить русофобську, неонацистську політику".

Натомість позиція Росії, за словами головного дипломата РФ, залишається тією ж, яка була сформована Володимиром Путіним.

Лавров також наголосив, що російські перемовники готові до спілкування в будь-якому форматі. Однак Росія буде дивитися лише на реальні пропозиції, а не орієнтуватися на публічні заяви.

Раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова говорити про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, утім вона може пройти тільки в Москві.

Можливе енергетичне перемир'я між Україною та Росією

Зранку з'явилася інформація про те, що у Росії нібито запровадили тимчасову заборону на удари по українській інфраструктурі, яку військові експерти називають "енергетичним перемир’ям". У дописі одного з військкорів вказувалось про заборону повітряних атак, починаючи з 7 год ранку 28 січня. Відповідно до нього, росіяни не мають обстрілювати об'єкти в Києві, Київській області, інших областях України: під забороною — електрогенерація та підстанції, газо- та нафтосховища, склади пального.

У Кремлі відмовилися підтверджувати або спростовувати повідомлення про нібито досягнуті домовленості з Україною щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Фокус зібрав оцінки військових та експертів щодо інформації про припинення ударів по енергетиці.

Згодом народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що є домовленості щодо "енергетичного перемир'я". Однак, за його інформацією, точні умови перемир'я поки що не відомі. З оцінкою нардепа, він готовий до того, що перемир'я почнеться 15 березня, після припинення холодів.