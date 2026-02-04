Підхід Трампа до переговорів з Кремлем загрожує початком нової війни в Україні, — The Telegraph

Спонукання Дональда Трампа піти Київ на вимоги Кремля під час мирних переговорів можуть загрожувати початком нового вторгнення в Україну через деякий час.

Дональд Трамп прагне укласти "будь-яку угоду" між Росією та Україною, аби поповнити власний перелік війн, які йому нібито вдалося закінчити. Проте його дії можуть розв'язати Кремлю руки до початку нової війни, пише видання The Telegraph.

Путін хоче отримати за столом переговорів те, чого не зміг досягти на полі бою

Президент США відправляє на новий раунд переговорів щодо закінчення війни свого спецпосланця Стіва Віткоффа, аби досягти укладення "будь-якої угоди" на зустрічах в Абу-Дабі, що пройдуть у середу-четвер 3 та 4 лютого. ЗМІ повідомили, що цей раунд перемовин може бути присвячений тому, що Віткофф назвав "єдиною проблемою", що нібито залишилася на шляху між досягненням домовленостей між Україною та Росією.

Йдеться про територіальне питання, а саме статус тієї частини Донецької області, яку російській армії за майже 4 роки повномасштабного вторгнення так і не вдалося захопити.

Відтак глава Кремля Володимир Путін за столом переговорів прагне отримати те, що його солдати не захопили на полі бою.

"Але Путіну цього все ще недостатньо. Він наполягає не тільки на збереженні того, що має зараз, а й на отриманні ще більшого", — пише The Telegraph.

Віддача Путіну решти Донеччини може створити передумови для початку нової війни

Територія Донецької області залишається важливою не лише з огляду на кілька сотень тисяч людей, які там живуть, а й через наявність там потужних оборонних споруд, що стоять на перепоні армії РФ. Зокрема аналітик видання згадує про Краматорськ та Слов'янськ.

"Якщо всі ці ретельно побудовані опорні пункти будуть просто передані Росії, Путін отримає можливість розпочати чергове вторгнення з метою завоювання всієї України, що завжди було його справжньою метою", — йдеться у публікації.

Водночас Трамп та Віткофф нібито не усвідомлюють справжніх намірів Кремля.

Видання пише, що досягти виходу з цього "глухого кута" можна було б, якби Трамп сказав Путіну відмовитися від "абсурдної ідеї" щодо українських територій. Іншим кроком для цього могло б бути постачання Україні американських ракет "Томагавк" та дозвіл сенату США ухвалити законопроєкт про введення "руйнівних" 500-відсоткових мит щодо будь-яких країн, які купують нафту у РФ.

Дії Трампа у переговорах і тиск на Володимира Зеленського можуть спричинити те, що Путін через безкарність не відступить від претензій на решту територій Донеччини, а шляху для усунення цієї проблеми не буде знайдено. Це означатиме, що війна в Україні продовжиться.

Інший сценарій — відмова Зеленського від цих територій, що може створити для Кремля умови підготовки та накопичення для повторного розв'язання бойових дій після нетривалої перерви.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп відреагував на порушення РФ енергетичного перемир'я, заявивши, що Путін "дотримав свого слова".

Також 3 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у LB.ua назвав умови для створення "спеціальної економічної зони" на Донбасі.