"Путін дотримав свого слова": Трамп відреагував на порушення РФ енергетичного перемир'я (відео)

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану комбіновану атаку, яку Росія здійснила у ніч на 3 лютого, вдаривши по енергетичних об'єктах у низці областей України.

Трамп заявив про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін нібито "дотримав свого слова" у питанні так званого енергетичного перемир'я. Про це американський лідер сказав під час спілкування з пресою у Білому домі, передає Clash Report.

За його словами, жодних порушень домовленостей про утримання від ударів по енергетиці зі сторони РФ не трапилося, а масована атака росіян відбулася вже після того, як це перемир'я добігло кінця.

"Перерва ("енергетичне перемир'я" — ред.) тривала з неділі до неділі. Вона закінчилася, і Путін зараз сильно їх вдарив… Путін дотримав свого слова", — заявив Трамп.

Він також додав, що, на його думку, тиждень — "це дуже багато", оскільки в Україні зараз дуже холодно через погодні умови.

"Тиждень — це багато, ми приймемо усе, що завгодно, тому що там дійсно дуже холодно", — пояснив Трамп.

Перед цим прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила пресі, що Трамп "не був здивований" новинами про масовану атаку РФ на Україну у ніч на 3 лютого.

РФ порушила енергетичне перемир'я: реакція України

У ніч на 3 лютого росіяни здійснили масований удар по Україні, застосувавши понад 60 ракет та сотні дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у людей зникло світло та опалення під час 20-градусних морозів на вулиці.

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте розповів, що росіяни навмисно знехтували умовами енергетичного перемир'я між сторонами.

"Або РФ тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну", — заявляв президент.

Увечері 3 лютого Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що очікує реакції США на порушення РФ енергетичного перемир'я. Лідер нагадав про те, що саме американська сторона запропонувала піти сторони на такі домовленості на час переговорів та складних погодних умов.