"Путин сдержал свое слово": Трамп отреагировал на нарушение РФ энергетического перемирия (видео)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную комбинированную атаку, которую Россия осуществила в ночь на 3 февраля, ударив по энергетическим объектам в ряде областей Украины.

Трамп заявил о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "сдержал свое слово" в вопросе так называемого энергетического перемирия. Об этом американский лидер сказал во время общения с прессой в Белом доме, передает Clash Report.

По его словам, никаких нарушений договоренностей о воздержании от ударов по энергетике со стороны РФ не случилось, а массированная атака россиян состоялась уже после того, как это перемирие подошло к концу.

"Перерыв ("энергетическое перемирие" — ред.) длился с воскресенья до воскресенья. Он закончился, и Путин сейчас сильно их ударил... Путин сдержал свое слово", — заявил Трамп.

Відео дня

Он также добавил, что, по его мнению, неделя — "это очень много", поскольку в Украине сейчас очень холодно из-за погодных условий.

"Неделя — это много, мы примем все, что угодно, потому что там действительно очень холодно", — пояснил Трамп.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила прессе, что Трамп "не был удивлен" новостями о массированной атаке РФ на Украину в ночь на 3 февраля.

РФ нарушила энергетическое перемирие: реакция Украины

В ночь на 3 февраля россияне осуществили массированный удар по Украине, применив более 60 ракет и сотни дронов. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего у людей пропал свет и отопление во время 20-градусных морозов на улице.

Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте рассказал, что россияне намеренно пренебрегли условиями энергетического перемирия между сторонами.

"Или РФ теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, или они реально делают ставку на войну", — заявлял президент.

Вечером 3 февраля Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что ожидает реакции США на нарушение РФ энергетического перемирия. Лидер напомнил о том, что именно американская сторона предложила пойти стороны на такие договоренности на время переговоров и сложных погодных условий.