"Путін боїться його": Зеленський пояснив, як Трамп може впливати на РФ у переговорах
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа. Тому американський лідер не повинен приймати умови, висунуті російською стороною.
Про те, що Трамп у мирних переговорах має важелі впливу на Путіна, Зеленський сказав в інтерв'ю французькому телеканалу France 2 від 4 лютого. За його словами, російський лідер "боїться Трампа", і це дає можливості для впливу.
"Якщо президент Трамп знає, що Путін боїться його, то він не може прийняти всі умови, висунуті російським президентом", — сказав Зеленський.
Український лідер додав, що Трамп має важелі впливу на Кремль через економіку, санкції та зброю.
На думку Зеленського, тиску на Путіна наразі недостатньо.
"Моя думка полягає в тому, що нам потрібно вести діалог, але з певними умовами", — зауважив президент України.
Також він погодився з тим, що Путін "не боїться європейців".
"Бо європейці жили в чудовому, безпечному світі, який вони самі побудували справедливим чином, завдяки своїй економіці та своїй праці. Європа дуже демократична. Саме тому Україна обирає шлях до Європи", — зазначив Володимир Зеленський.
Президент України також наголосив, що українці борються з російськими загарбниками, захищаючи європейський спосіб життя. За його словами, країни-сусідки України розуміють, що вони стануть наступними жертвами Росії, а ті, хто це усвідомлюють, активно допомагають українському народу.
Нагадаємо, 4 лютого почалися тристоронні переговори в Абу-Дабі між Україною, США та РФ. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що війна триватиме до капітуляції України.
Володимир Зеленський за підсумками переговорів у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів анонсував новий обмін полоненими.
Видання The Telegraph 3 лютого писало, що підхід президента США Дональда Трампа до переговорів з російською стороною та його спонукання погодитися на умови Кремля загрожують початком нової війни в Україні.