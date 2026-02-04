Переговори в Абу-Дабі: як почалась нова зустріч делегацій України та РФ

Делегація України у складі топпосадовців-перемовників прибула в Об'єднані Арабські Емірати та почала закриту зустріч з делегацією Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Кремль заявив, що не коментуватиме зустріч, тоді як у Києві зауважили, що сподіваються на результат. Що відбувається на переговорах в Абу-Дабі?

До Абу-Дабі на переговори з РФ прибула делегація Україні, до складу якої увійшов секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та інші посадовці, свідчить відео з місця подій, опубліковане у соцмережах. Росію представляє помічник президента РФ Кирило Дмитрієв, який близько 7 год 4 лютого опублікував фото з борту літака. Фото з американськими представниками поки не відшукалось. Фокус зібрав інформацію про перебіг переговорів в Абу-Дабі, на яких ітиметься про шанси на завершення війни.

Переговорив Абу-Дабі — заява Умєрова

Рустем Умєров прокоментував третій раунд переговорів в Абу-Дабі 4 лютого. У Telegram-каналі посадовця з'явився допис про план зустрічей: посадовці спершу спілкуватиметься у різних переговорних групах, а потім синхронізують результати. Головна мета — досягнення "достойного та тривалого миру", ідеться у дописі Умєрова.

Переговорив Абу-Дабі — коментар Умєрова про зустріч 4 лютого Фото: Скриншот

Позиція РФ щодо переговорів в Абу-Дабі

Кирило Дмитрієв опублікував фото з літака над Абу-Дабі на сторінці Instagram, показавши багатоповерхівки столиці ОАЕ, які здіймаються вище хмар. Коментарів щодо зустрічі з представниками України та США не було.

Переговорив Абу-Дабі — допис Дмитрієва 4 лютого Фото: Instagram

Разом з тим 4 лютого з'явилась низка заяв російських посадовців. Наприклад, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що очікують капітуляцію України, а поки її не буде, то війна триватиме. Крім того, росЗМІ опублікували коментар речниці російського МЗС Марії Захарової. Зі слів дипломатки, Росія категорично заперечує проти одного з пунктів гарантій безпеки України — проти появи військ "коаліції бажаючих" після завершення війни в Україні. Захарова запевнила: якщо таке станеться, то вони стануть "законною військовою ціллю".

МЗС України про Абу-Дабі

Опівдні відбувся брифінг МЗС України за участю речника Георгія Тихого. З його слів, на переговорах в Абу-Дабі українська делегація очікує "отримати фідбек" на пропозиції, які раніше надіслали у Москву.

"Інтереси української сторони в тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни і на що реально налаштовані американці", — пролунало під час брифінгу.

Перемовники працюватимуть у двох напрямках — військовому та військово-політичному, і про це свідчить склад делегації, сказав він. Ще один напрямок — гуманітарний: ідеться про обмін полоненими.

"Є багато нюансів про те, як гіпотетично може відбуватися закінчення війни. Україна зацікавлена, Україна конструктивно підходить до цього процесу і зацікавлена в закінченні війни, знаходженні реальних кроків і способів, як припинити кровопролиття", — заявив Тихий.

Зазначимо, попередній раунд переговорів в Абу-Дабі між Україною, РФ та США відбулись 23-24 січня 2026 року. До складу української делегації увійшов новий глава офісу президента та ексначальник ГУР МОУ Кирило Буданов та глава фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія. При цьому західні медіа написали, що за їхньої появи переговори щодо завершення війни стали більш конструктивними.

Нагадуємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп відреагував на удар РФ по Україні та розповів про тривалість "енергетичного перемир'я".