Переговоры в Абу-Даби: как началась новая встреча делегаций Украины и РФ

Делегация Украины в составе топ-чиновников-переговорщиков прибыла в Объединенные Арабские Эмираты и начала закрытую встречу с делегацией Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Кремль заявил, что не будет комментировать встречу, тогда как в Киеве отметили, что надеются на результат. Что происходит на переговорах в Абу-Даби?

В Абу-Даби на переговоры с РФ прибыла делегация Украины, в состав которой вошел секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и другие должностные лица, свидетельствует видео с места событий, опубликованное в соцсетях. Россию представляет помощник президента РФ Кирилл Дмитриев, который около 7 часов 4 февраля опубликовал фото с борта самолета. Фото с американскими представителями пока не отыскалось. Фокус собрал информацию о ходе переговоров в Абу-Даби, на которых речь пойдет о шансах на завершение войны.

Переговорил Абу-Даби — заявление Умерова

Рустем Умеров прокомментировал третий раунд переговоров в Абу-Даби 4 февраля. В Telegram-канале чиновника появилось сообщение о плане встреч: чиновники сначала будут общаться в разных переговорных группах, а затем синхронизируют результаты. Главная цель — достижение "достойного и длительного мира", говорится в сообщении Умерова.

Переговорил Абу-Даби — комментарий Умерова о встрече 4 февраля Фото: Скриншот

Позиция РФ относительно переговоров в Абу-Даби

Кирилл Дмитриев опубликовал фото с самолета над Абу-Даби на странице Instagram, показав многоэтажки столицы ОАЭ, которые поднимаются выше облаков. Комментариев относительно встречи с представителями Украины и США не было.

Переговорил Абу-Даби — сообщение Дмитриева 4 февраля Фото: Instagram

Вместе с тем 4 февраля появился ряд заявлений российских чиновников. Например, представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидают капитуляцию Украины, а пока ее не будет, то война будет продолжаться. Кроме того, росСМИ опубликовали комментарий пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой. По словам дипломата, Россия категорически возражает против одного из пунктов гарантий безопасности Украины — против появления войск "коалиции желающих" после завершения войны в Украине. Захарова заверила: если такое произойдет, то они станут "законной военной целью".

МИД Украины об Абу-Даби

В полдень состоялся брифинг МИД Украины с участием спикера Георгия Тихого. По его словам, на переговорах в Абу-Даби украинская делегация ожидает "получить фидбек" на предложения, которые ранее прислали в Москву.

"Интересы украинской стороны в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и на что реально настроены американцы", — прозвучало во время брифинга.

Переговорщики будут работать в двух направлениях — военном и военно-политическом, и об этом свидетельствует состав делегации, сказал он. Еще одно направление — гуманитарное: речь идет об обмене пленными.

"Есть много нюансов о том, как гипотетически может происходить окончание войны. Украина заинтересована, Украина конструктивно подходит к этому процессу и заинтересована в окончании войны, нахождении реальных шагов и способов, как прекратить кровопролитие", — заявил Тихий.

Отметим, предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби между Украиной, РФ и США состоялись 23-24 января 2026 года. В состав украинской делегации вошел новый глава офиса президента и экс-начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов и глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом западные медиа написали, что при их появлении переговоры по завершению войны стали более конструктивными.

Напоминаем, 3 февраля президент США Дональд Трамп отреагировал на удар РФ по Украине и рассказал о продолжительности "энергетического перемирия".