Неожиданная отсрочка: почему на самом деле перенесена дата мирных переговоров в Абу-Даби

Очередной раунд "мирных" переговоров в формате Украина-США-РФ, который должен был состояться в воскресенье, первого февраля, перенесен на 4–5 числа текущего месяца. Чем обусловлена данная дипломатическая отсрочка и следует ли ожидать в ближайшее время ощутимых шагов вперед на пути к установлению мира, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что новая встреча украинской, американской и российской делегаций состоится через несколько дней. "Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны", — акцентировал глава государства в своем вечернем обращении в воскресенье, 1 февраля.

Напомним, 23–24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией, которые на Банковой назвали конструктивными. Ожидалось, что новый переговорный раунд пройдет 1 февраля, но в итоге встреча была перенесена после прямого контакта представителей США и РФ, сообщает The New York Times (NYT). "Причины переноса пока точно не ясны. Но по странному совпадению, перенос произошел после того, как в субботу Стив Уиткофф, специальный посланник президента Трампа, провел встречу во Флориде с Кириллом Дмитриевым, специальным посланником Кремля".

В чем заключается парадокс нынешних мирных переговоров в ОАЭ

Комментируя дальнейшую траекторию мирно-переговорного процесса, политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом констатирует: "На самом деле в переносе переговоров, на мой взгляд, не стоит искать сенсации. Переговоры продолжатся. И следующий раунд переговоров не будет последним. И даже передпоследним. Нас еще ждет много раундов переговоров. Все, как говорится, только начинается в серьезном и содержательном смысле. При этом, как и раньше, есть риск того, что переговоры могут зайти в тупик, если "железобетонная" позиция России не изменится, потому что для Украины неприемлемо соглашаться на ультиматумы РФ по Донбассу, ну по остальным территориальным вопросам".

Перенос даты переговоров, по убеждению Владимира Фесенко, связан с ситуацией вокруг Ирана: "И Уиткофф, и Кушнер, оба вовлечены в иранский тематический кейс, а также в вопрос Сектора Газа. А то, что идут контакты американцев с россиянами отдельно, и то, что главным переговорщиком, условным Уиткоффом от Москвы является Дмитриев является попыткой Кремля не отпускать США из своих "объятий". Впрочем, можно сказать, что с нашей стороны тоже появляется условный украинский Виткофф — это Арахамия, который будет играть далеко не последнюю роль в решении вопроса, в частности, относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС. У нас сейчас официальный руководитель делегации Умеров, но я думаю, что на самом деле американцы и россияне воспринимают Буданова как ключевую переговорную фигуру. Но, повторюсь, важную роль играет и Арахамия. Кстати, некоторые российские источники сообщают, что именно со стороны Арахамии состоялся посыл о необходимости введения так называемого энергетического перемирия, который в конце концов дошел и до Трампа". Акцентировав на том, что ключевым отличием нынешних переговоров от того, что было раньше, является активная роль высокопоставленных военных со всех трех сторон, эксперт подчеркнул: "Поэтому переговоры на самом деле серьезные и касаются, среди прочего, вопросов прекращения огня на перспективу, но быстрых решений, прежде всего по Донбассу, я не ожидаю".

Подчеркнув, что Путин на данном этапе не собирается прекращать войну, эксперт добавил: "Но даже эта история с символическим энергетическим перемирием в кавычках свидетельствует о том, что Трамп для Путина очень значим. Поэтому переговоры, например, между Зеленским и Путиным не имеют никакого значения. Не будет Путин ни о чем договариваться с Зеленским, а вот с Трампом будет и многое будет зависеть от дальнейшего поведения президента США. Если Трамп будет настойчивым, можно говорить о сдвигах, а если он будет лишь эпизодически вспоминать о российско-украинской войне, склоняя Путина к ситуативным компромиссам, никаких изменений не будет".

Резюмируя, Владимир Фесенко подчеркнул: "Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что мы действительно видим активизацию переговорного процесса и он становится содержательным, что является положительным моментом. Но в то же время ключевые проблемы остаются те же самые, в том числе нежелание Путина прекращать эту войну. Но именно Путина Трамп воспринимает серьезно, тогда как Украина в его глазах является игроком второй лиги, которая должна слушать "больших парней". Вот в этом заключается чрезвычайно серьезная проблема. И, к сожалению, думать, что мы можем убедить Трампа, чтобы он играл на нашей стороне, это бесполезно. Этого не будет. Но вместе с тем он не будет играть и на российской стороне. Так или иначе, но за Трампа мы должны бороться — надо постоянно подбрасывать разные темы, проблемы, словом, подпитывать постоянно его интерес. И необходимо постоянно вести переговоры с Уиткоффом, как бы он нам не нравился, а также с Джаредом Кушнером. При этом надо понимать, что нас ждет еще достаточно длительный, сложный и противоречивый как военный, так и переговорный марафон".

Когда следует ожидать реальных мирно-переговорных сдвигов

Учитывая то, что ключевой вопрос — территориальный — пока остается открытым, есть основания говорить о том, что переговорный процесс находится в тупике. Такую оценку в разговоре с Фокусом озвучил политолог, профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко Игорь Петренко.

"Учитывая фактический дипломатический тупик, перенос встречи в Абу-Даби является лишь очередным свидетельством буксования мирного процесса. К тому же США сейчас больше занимаются иранским вопросом, а это дополнительно отвлекает внимание Вашингтона к российско-украинской войне. Да, Дмитриев в прошлый уикенд встретился с Уиткоффом, но на мой взгляд, здесь речь идет не о мирном урегулировании, а о параллельном двустороннем российско-американском треке. Трамп еще не потерял надежды на отрыв РФ от своего ключевого врага — Китая, понимая, что Пекин и Москва — это довольно адская смесь", — говорит эксперт.

Между тем, по мнению политолога, Киев и Москва сейчас занимаются перетягиванием каната, "пытаясь быть последними в комнате Трампа, чтобы влиять на него, чтобы он был более строгим к врагу".

"Если говорить в целом, то при следующих встречах в Абу-Даби в части потенциального энергетического перемирия действительно может быть какое-то движение. Украина, Россия, США, все заинтересованы в том, чтобы иметь хоть какой-то успех, который можно хорошо показать и презентовать, мол, видите, мы здесь не просто протираем штаны и переливаем из пустого в порожнее, имея сплошной день сурка, а мы имеем какие-то определенные результаты. Может также быть движение и даже определенные утверждения позиции в части военной сферы. Но это то, что будет после самого политического решения и широкополитического соответствующего регулирования. Учитывая полярность позиций Украины и РФ и то, что страна-агрессор все еще имеет ресурсный потенциал, Москва может пробовать затянуть этот процесс. Мой просчет следующий: на что-то предметное мы можем выйти не раньше осени", — заключает Игорь Петренко.

Почему на самом деле была перенесена встреча в Абу-Даби

В том, что перенос встречи на 4–5 февраля в меньшей степени связан с визитом Дмитриева в Соединенные Штаты убежден политолог Игорь Рейтерович. "Мне кажется, отсрочка обусловлена историей, которая развивается вокруг Ирана. Из-за, скажем так, вокруг иранского напряжения американцам сейчас может просто быть не до встречи по российско-украинской войне, ведь они в любой момент могут начать маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке. То есть, судя по всему, это история, которая привязана исключительно к этому новому внешнеполитическому американскому треку", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Выразив сомнение в том, что Дмитриев мог договориться с Виткоффом о каких-то весомых вопросах, касающихся мирного урегулирования, политолог добавил: "То, что закрутилось вокруг Ирана в целом не очень нам на пользу, поскольку идет отвлечение внимания со стороны Соединенных Штатов. С другой стороны, если США сделают удар по этому фундаменталистскому режиму, ситуация на Ближнем Востоке изменится и Россия в очередной раз не сделает ничего. Россияне туда не полезут и это станет новым имиджевым геополитическим ударом по РФ. И я, кстати, не верю в какие-то конспирологические теории о том, что Трамп, мол, разменял Иран на Украину. У нас такие мысли звучали и в контексте событий в Венесуэле, но это все бред".

В целом, по мнению Игоря Рейтеровича, несмотря на то, что к переговорам в Абу-Даби "россияне подошли действительно серьезно", говорить о "прорывном дипломатическом потенциале", который позволил бы в ближайшее время если не остановить, то по крайней мере "заморозить" активную фазу российско-украинской войны, пока рано.