"Вторгаться не собираемся": Трамп хочет, чтобы Гренландия, Канада и Венесуэла стали штатами США, — СМИ

Канада должна стать 51-м, Гренландия — 52-м, а Венесуэла может стать 53-м штатом Америки, якобы в шутку заявил президент США Дональд Трамп.

Вторгаться в Гренландию не входит в планы США, отметил Трамп во время своей речи на закрытой вечеринке в Alfalfa Club, пишет The Washington Post.

Сначала Трамп пошутил, что ему придется сократить свое выступление, чтобы успеть понаблюдать за "вторжением" в Гренландию, однако быстро уточнил свои истинные намерения.

"Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы ее купим. У меня никогда не было намерения делать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может быть 53-м", — сказал Трамп.

Презиеднт США также использовал свое выступление для критики политических и экономических противников.

Журналисты The Washington Post отметили, что Трамп угрожал судом главе Федеральной резервной системы, требуя снижения процентных ставок. Хотя через несколько минут также назвал это шуткой и подчеркнул, что ожидает от ведомства конкретных шагов.

Завершив выступление, Трамп отправился в Палм-Бич, где на борту самолета продолжил обсуждать возможность новых судебных исков против медиа. Он также выразил удовлетворение своим появлением в Alfalfa Club, несмотря на то, что многие его шутки были восприняты залом без особого энтузиазма.

