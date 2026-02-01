Уничтожит хоккей: Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем

Торговая сделка, которую могут заключить Китай и Канада, станет большой ошибкой для последней. Пекин уничтожит хоккей на льду, который является одним из символов страны, уверен американский президент Дональд Трамп.

Соглашение, которое Оттава собирается заключить с Пекином, приведет к утрате Канадой политической и экономической независимости. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал во время разговора с журналистами.

Если страны заключат сделку, Китай фактически завладеет Канадой, заявил президент США.

Последствием договоренностей может стать и то, что Китай, по словам главы Белого дома, якобы может "положить конец" канадскому хоккею.

Торговое соглашение между Китаем и Канадой: что известно

Марк Карни и Си Цзиньпин

Во время визита в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни объявил о "новом стратегическом партнерстве" с Китаем, о новаторском соглашении об устранении торговых барьеров и снижении тарифов между двумя странами.

После этого Дональд Трамп пригрозил Канаде введением 100-процентных торговых пошлин, не исключая, что последняя может стать транзитным пунктом для китайских товаров, направляющихся в США.

"Китай сожрет Канаду заживо, поглотит ее целиком и разрушит ее бизнес, социальную структуру и образ жизни в целом", — описал последствия сделки Трамп в своей соцсети Truth Social.

Сообщение Дональда Трампа Фото: Скриншот

В свою очередь канадский премьер отметил, что Оттава не собирается заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, поскольку оно противоречило бы договору о свободной торговле в Северной Америке, подписанному США, Мексикой и Канадой. Договоренности с Китаем исправили некоторые проблемы, возникшие за последние несколько лет с электромобилями, сельскохозяйственной и рыбной продукцией.

Напомним, в Канаде серьезно обеспокоены действиями США в Венесуэле и угрозами Гренландии. Существуют "особые основания" опасаться из-за того, что страна может стать следующей "целью" Дональда Трампа.