Захват Мадуро: США применили загадочное оружие, обезвредившее солдат Венесуэлы, — NYP

США применили мощное загадочное оружие, которое повергло венесуэльских солдат на колени. Их рвало кровью во время дерзкого рейда по захвату диктатора Николаса Мадуро.

Во время захвата Николаса Мадуро американские войска обезвредили сотни бойцов, используя неизвестные технологии. Об этом рассказал один из солдат диктатора, пишет The New York Post со ссылкой на показания мужчины.

Военный рассказал, что их служба всегда была начеку, но внезапно все радиолокационные системы отключились и в следующее мгновения над позициями показалось множество беспилотников. Вертолеты, появившиеся вслед за дронами, перебросили в район около 20 американских военнослужащих. Однако эти несколько человек, по его словам, пришли вооруженные чем-то гораздо более мощным, чем огнестрельное оружие.

В какой-то момент американцы запустили что-то, похожее на очень мощную звуковую волну.

"Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри", — вспоминает венесуэлец.

Последствия атаки были ужасающими.

"У всех нас пошла кровь из носа. Некоторые рвали кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было", — вспоминает он.

Охранник режима Мадуро заявил, что рейд американских военных вызвал шок по всей Латинской Америке, особенно после того, как президент Дональд Трамп недавно предупредил, что Мексика тоже "в списке".

"Никто не хочет пережить то, что пережили мы", — отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп, рассказывая об итогах операции по захвату Мадуро, заявил, что ни один американец не погиб, однако некоторые бойцы получили ранения при попытке проникнуть в "хорошо укрепленное место".

Фокус писал, что захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес происходил под полным контролем американского лидера. Дональд Трамп вместе с генералами в режиме реального времени наблюдал за операцией военных, находясь в своем имении Мар-а-Лаго.