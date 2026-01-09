"Начнем атаковать сушу": Трамп анонсировал борьбу с картелями в Мексике

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексику контролируют картели, и анонсировал борьбу с наркотиками, которые поступают по земле. Также он пригрозил Ирану "очень сильным" ударом.

Трамп анонсировал расширение операции против наркокартелей. Об этом 8 января сообщили в Fox News.

"Мы уничтожили 97% наркотиков, поступающих по воде, и теперь начнем атаковать сушу. Картели управляют Мексикой, очень грустно наблюдать за этим и видеть, что произошло с этой страной. Они убивают 250 000, 300 000 человек в нашей стране каждый год", — сказал республиканец.

Протесты в Иране: новая угроза Трампа

Также президент США выступил со строгим предупреждением в адрес режима в Иране, поддержав протестующих.

"В прошлом они начали стрелять в людей. И вдруг люди, которые не имеют никакого оружия, стоят там, а вы стреляете в них из пулеметов или забираете их в тюрьмы, а потом вешаете и убиваете", — подчеркнул он.

Трамп заявил, что Иран ранее уже "играл жестко". Он пригрозил ответом США, если протестующих начнут убивать.

"Если они это сделают, мы ударим по ним очень сильно. Мы можем ударить по ним сильно. Мы готовы это сделать", — заверил республиканец.

Напомним, по данным СМИ, протесты в Иране охватили уже по меньшей мере 150 городов. Предварительно, известно о 21 погибшем среди митингующих и пяти — среди силовиков, примерно 2200 человек задержали. Митинги вызвало то, что инфляция достигла рекордных показателей, ситуацию осложняют международные санкции, проблемы государственного управления и коррупция.

Также президент США Дональд Трамп не оставляет стремление получить Гренландию, несмотря на протесты Европы. По данным СМИ, в Вашингтоне обсуждали возможность подкупа местного населения. Жителям острова готовы выплатить до 100 тысяч долларов на человека.