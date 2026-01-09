"Почнемо атакувати сушу": Трамп анонсував боротьбу з картелями у Мексиці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Мексику контролюють картелі, і анонсував боротьбу з наркотиками, які надходять по землі. Також він пригрозив Ірану "дуже сильним" ударом.

Трамп анонсував розширення операції проти наркокартелів. Про це 8 січня повідомили у Fox News.

"Ми знищили 97% наркотиків, що надходять по воді, і тепер почнемо атакувати сушу. Картелі керують Мексикою, дуже сумно спостерігати за цим і бачити, що сталося з цією країною. Вони вбивають 250 000, 300 000 людей у нашій країні щороку", — сказав республіканець.

Протести в Ірані: нова погроза Трампа

Також президент США виступив з суворим попередженням на адресу режиму в Ірані, підтримавши протестувальників.

"У минулому вони почали стріляти в людей. І раптом люди, які не мають жодної зброї, стоять там, а ви стріляєте в них з кулеметів або забираєте їх до в'язниць, а потім вішаєте і вбиваєте", — підкреслив він.

Трамп заявив, що Іран раніше вже "грав жорстко". Він пригрозив відповіддю США, якщо протестувальників почнуть вбивати.

"Якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них дуже сильно. Ми можемо вдарити по них сильно. Ми готові це зробити", — запевнив республіканець.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, протести в Ірані охопили вже щонайменше 150 міст. Попередньо, відомо про 21 загиблого серед мітингувальників і п’ятьох — серед силовиків, приблизно 2200 людей затримали. Мітинги спричинило те, що інфляція сягнула рекордних показників, ситуацію ускладнюють міжнародні санкції, проблеми державного управління та корупція.

Також президент США Дональд Трамп не полишає прагнення отримати Гренландію попри протести Європи. За даними ЗМІ, у Вашингтоні обговорювали можливість підкупу місцевого населення. Жителям острова готові виплатити до 100 тисяч доларів на людину.