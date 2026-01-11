Захоплення Мадуро: США застосували загадкову зброю, яка знешкодила солдатів Венесуели, — NYP

США застосували потужну загадкову зброю, яка повалила венесуельських солдатів на коліна. Їх рвало кров'ю під час зухвалого рейду із захоплення диктатора Ніколаса Мадуро.

Під час захоплення Ніколаса Мадуро американські війська знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології. Про це розповів один із солдатів диктатора, пише The New York Post із посиланням на свідчення чоловіка.

Військовий розповів, що їхня служба завжди була напоготові, але раптово всі радіолокаційні системи відключилися, і наступної миті над позиціями з'явилося безліч безпілотників. Вертольоти, що з'явилися слідом за дронами, перекинули в район близько 20 американських військовослужбовців. Однак ці кілька людей, за його словами, прийшли озброєні чимось набагато потужнішим, ніж вогнепальна зброя.

У якийсь момент американці запустили щось, схоже на дуже потужну звукову хвилю.

"Раптово я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини", — згадує венесуелець.

Наслідки атаки були жахливими.

"У всіх нас пішла кров із носа. Деякі рвали кров'ю. Ми впали на землю, не в силах поворухнутися. Ми навіть не могли встати після застосування цієї звукової зброї — або що це було", — згадує він.

Охоронець режиму Мадуро заявив, що рейд американських військових викликав шок по всій Латинській Америці, особливо після того, як президент Дональд Трамп нещодавно попередив, що Мексика теж "у списку".

"Ніхто не хоче пережити те, що пережили ми", — зазначив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи про підсумки операції із захоплення Мадуро, заявив, що жоден американець не загинув, проте деякі бійці дістали поранення під час спроби проникнути в "добре укріплене місце".

Фокус писав, що захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини Силії Флорес відбувалося під повним контролем американського лідера. Дональд Трамп разом із генералами в режимі реального часу спостерігав за операцією військових, перебуваючи у своєму маєтку Мар-а-Лаго.