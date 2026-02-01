Знищить хокей: Трамп попередив Канаду про наслідки торговельної угоди з Китаєм
Торговельна угода, яку можуть укласти Китай і Канада, стане великою помилкою для останньої. Пекін знищить хокей на льоду, який є одним із символів країни, впевнений американський президент Дональд Трамп.
Угода, яку Оттава збирається укласти з Пекіном, призведе до втрати Канадою політичної та економічної незалежності. Таку заяву президент США Дональд Трамп зробив під час розмови з журналістами.
Якщо країни укладуть угоду, Китай фактично заволодіє Канадою, заявив президент США.
Наслідком домовленостей може стати і те, що Китай, за словами глави Білого дому, нібито може "покласти край" канадському хокею.
Торговельна угода між Китаєм і Канадою: що відомо
Під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про "нове стратегічне партнерство" з Китаєм, про новаторську угоду про усунення торговельних бар'єрів і зниження тарифів між двома країнами.
Після цього Дональд Трамп пригрозив Канаді запровадженням 100-відсоткових торгових мит, не виключаючи, що остання може стати транзитним пунктом для китайських товарів, які прямують до США.
"Китай зжере Канаду живцем, поглине її цілком і зруйнує її бізнес, соціальну структуру і спосіб життя загалом", — описав наслідки угоди Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Зі свого боку канадський прем'єр зазначив, що Оттава не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм, оскільки вона суперечила б договору про вільну торгівлю в Північній Америці, підписаному США, Мексикою та Канадою. Домовленості з Китаєм виправили деякі проблеми, що виникли за останні кілька років з електромобілями, сільськогосподарською та рибною продукцією.
Нагадаємо, у Канаді серйозно стурбовані діями США у Венесуелі та погрозами Гренландії. Існують "особливі підстави" побоюватися через те, що країна може стати наступною "ціллю" Дональда Трампа.