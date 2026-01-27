51-й штат, який хоче Трамп: США розробили план вторгнення в Канаду ще в 1930 році

Канада — найближчий сусід США і давній союзник. Однак експерти вказують на "Військовий план "Червоний", як на доказ того, що союз із Канадою завжди був неміцним. І Дональд Трамп просто відроджує старі ідеї.

Дональд Трамп з моменту свого повернення до Білого дому, погрожує своїм сусідам і союзникам. Зокрема Канаді, постійно називаючи тамтешніх прем'єр-міністрів "губернаторами" і заявляючи, що Канаді треба стати 51-м штатом США. Виявилося, що ідея не нова. Ще 1930 року було розроблено секретну стратегію "Військовий план Червоний" — план гіпотетичної війни з Великою Британією, в рамках якої США прагнули б позбавити її можливості закріпитися в Північній Америці, пише The Guardian.

"Військовий план "Червоний" розповідає, як США захоплять Канаду

Згідно з планом, спочатку американські війська завдадуть удару із застосуванням отруйних газів, захопивши стратегічно важливе портове місто. Солдати переріжуть підводні кабелі, зруйнують мости і залізничні колії, щоб паралізувати інфраструктуру. Великі міста на берегах озер і річок будуть захоплені, щоб придушити будь-який опір цивільного населення.

Багатопланове вторгнення передбачало використання сухопутних військ, десантування і подальше масове інтернування. На думку авторів плану, атака мала бути недовгою, і обложена країна, а саме Канада, впала б протягом кількох днів.

Однак плани вторгнення, які колись вважалися незграбною історичною примхою, набули нової актуальності, оскільки США змінюють свою зовнішню політику, дедалі агресивніше стверджуючи свою "перевагу" в Західній півкулі та звертаючи увагу як на ворогів, так і на союзників.

США за Трампа стали агресивними щодо союзників

На початку січня злиття економічного націоналізму і войовничої зовнішньої політики, яке відстоює Дональд Трамп, проявилося у всій красі, коли його уряд віддав наказ про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а президент США оголосив у соціальних мережах про намір США взяти під контроль нафтові запаси цієї південноамериканської країни.

Кілька днів потому і Трамп, і чільні чиновники відкрито говорили про використання військової сили для вторгнення і захоплення Гренландії через її стратегічне становище і величезні мінеральні багатства. Наприкінці січня газета Globe and Mail повідомила, що канадські військові змоделювали гіпотетичне вторгнення США в Канаду, припустивши, що партизанська тактика, подібна до тієї, що використовувалася для відбиття наступу російських і американських військ в Афганістані, замінить звичайну війну.

Заяви Білого дому про те, що регіональне домінування є їхньою головною геостратегічною метою, викликали у Канади побоювання, що заяви Дональда Трампа з приводу Канади — це не лише слова.

Так, 2025 року президент США заявив, що багатовікова межа між двома країнами — це не більше ніж "штучно накреслена лінія", яку за допомогою сили і переконання можна перекреслити.

Трамп навіть називає прем'єр-міністра Канади "губернатором" Фото: The White House

"Хтось багато років тому провів цю лінію, наприклад, лінійкою — просто пряму лінію поперек північного кордону країни", — сказав Трамп прем'єр-міністрові Канади Марку Карні, додавши, що єдиний континент — це "те, як і має бути".

20 січня Трамп опублікував у своєму акаунті в соціальних мережах відредаговане зображення, на якому американський прапор закриває Канаду, Гренландію і Венесуелу.

Військовий план "Червоний" — як США погрожують Канаді

План війни "Червоний", уперше розроблений у 1927 році та затверджений у 1930 році, було складено на тлі побоювань американських військових планувальників, що Велика Британія може почати війну проти США в Канаді, де Канада стане найімовірнішим театром воєнних дій. Американські планувальники визнавали, що в разі поразки Канада "вимагатиме, щоб їй було передано Аляску". Але план підкреслював, що Канада, переважна більшість громадян якої зосереджена вздовж спільного кордону, швидко впаде, і натякав на загальну неміцність політичних союзів.

У Канаді частина населення вважає, що напад США цілком реальний

"Мені завжди здавалося, що Канада — це неймовірно "безглузда" країна, як у географічному, так і в демографічному плані, і це робить нас однією з найбільш уразливих держав у світі. Ми критично залежали від дружби і доброзичливості Сполучених Штатів, і раптом і те, і інше зникло. Вони зникли, і я побоююся, що тільки зараз канадці повною мірою усвідомлюють, що це означає", — сказав Томас Гомер-Діксон, канадський дослідник конфліктів.

Гомер-Діксон, який очолює канадський аналітичний центр Cascade Institute, що вивчає глобальні кризи, каже, що такі плани бойових дій, як War Plan Red, підкреслюють побоювання Канади з приводу її вразливості, що зберігається, перед військовими діями США.

Гомер-Діксон попереджає, що стосовно Канади Трамп і його союзники можуть розгорнути масштабну кампанію з "демонізації" країни, заявивши, що 8850-кілометровий кордон стає дедалі більш неконтрольованим, а через нього "проливається потік наркотиків", щоб змінити ставлення американців до свого північного сусіда.

Торік тодішній прем'єр-міністр Джастін Трюдо попередив бізнес-лідерів, що погрози Трампа анексувати Канаду — це "реальність", і що президент США хоче отримати доступ до найважливіших корисних копалин країни.

"Канадцям необхідно розуміти, що в нашого сусіда є бажання, амбіції та цілі за нинішньої адміністрації, яких не було в жодної іншої адміністрації в американській історії", — заявив нещодавно газеті Globe and Mail колишній посол Канади в ООН Боб Рей, назвавши загрози "екзистенційними" для майбутнього Канади.

Опитування 2025 року показало, що 43% канадців вважають, що військовий напад з боку Сполучених Штатів упродовж п'яти років принаймні частково ймовірний, а 10% вважають його вельми ймовірним або неминучим.

"Ми десятиліттями будували глибокі економічні, соціальні та культурні зв'язки всередині країни, яка може дуже швидко змінювати свій характер. Економісти говорили нам, що інтеграція зробить дві країни нездатними завдавати одна одній шкоди. Але ця ідея "сила — це право" завжди була рецесивним культурним геном Сполучених Штатів. І ми обманювали себе, думаючи, що вона зникла. Але вона знову спливла на поверхню, тому що вона нікуди й не зникала", — резюмував Гомер-Діксон.

