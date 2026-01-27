51-й штат, который хочет Трамп: США разработали план вторжения в Канаду еще в 1930 году

Канада – самый близкий сосед США и давний союзник. Однако эксперты указывают на "Военный план "Красный", как на доказательство того, что союз с Канадой всегда был непрочным. И Дональд Трамп просто возрождает старые идеи.

Дональд Трамп с момента своего возвращения в Белый дом, угрожает своим соседям и союзникам. В том числе Канаде, постоянно называя тамошних премьер-министров "губернаторами" и заявляя, что Канаде надо стать 51-м штатом США. Оказалось, что идея не нова. Еще в 1930 году была разработана секретная стратегия "Военный план Красный" — план гипотетической войны с Великобританией, в рамках которой США стремились бы лишить ее возможности закрепиться в Северной Америке, пишет The Guardian.

"Военный план "Красный" рассказывает, как США захватят Канаду

Согласно плану, сначала американские войска нанесут удар с применением отравляющих газов, захватив стратегически важный портовый город. Солдаты перережут подводные кабели, разрушат мосты и железнодорожные пути, чтобы парализовать инфраструктуру. Крупные города на берегах озер и рек будут захвачены, чтобы подавить любое сопротивление гражданского населения.

Многоплановое вторжение предполагало использование сухопутных войск, десантирование и последующее массовое интернирование. По мнению авторов плана, атака должна была быть недолгой, и осажденная страна, а именно Канада, пала бы в течение нескольких дней.

Однако планы вторжения, когда-то считавшиеся неуклюжей исторической причудой, приобрели новую актуальность, поскольку США меняют свою внешнюю политику, все более агрессивно утверждая свое "превосходство" в Западном полушарии и обращая внимание, как на врагов, так и на союзников.

США при Трампе стали агрессивны по отношению к союзникам

В начале января слияние экономического национализма и воинственной внешней политики, отстаиваемое Дональдом Трампом, проявилось во всей красе, когда его правительство отдало приказ о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а президент США объявил в социальных сетях о намерении США взять под контроль нефтяные запасы этой южноамериканской страны.

Несколько дней спустя и Трамп, и видные чиновники открыто говорили об использовании военной силы для вторжения и захвата Гренландии из-за ее стратегического положения и огромных минеральных богатств. В конце января газета Globe and Mail сообщила, что канадские военные смоделировали гипотетическое вторжение США в Канаду, предположив, что партизанская тактика, подобная той, что использовалась для отражения наступления российских и американских войск в Афганистане, заменит обычную войну.

Заявления Белого дома о том, что региональное доминирование является их главной геостратегической целью, вызвали Канаде опасения, что заявления Дональда Трампа по поводу Канады – это не только слова.

Так, в 2025 году президент США заявил, что многовековая граница между двумя странами — это не более чем "искусственно начерченная линия", которую при помощи силы и убеждения можно перечертить.

Трамп даже называет премьер-министра Канады "губернатором" Фото: The White House

"Кто-то много лет назад провел эту линию, например, линейкой – просто прямую линию поперек северной границы страны", – сказал Трамп премьер-министру Канады Марку Карни, добавив, что единый континент – это "то, как и должно быть".

20 января Трамп опубликовал в своем аккаунте в социальных сетях отредактированное изображение, на котором американский флаг закрывает Канаду, Гренландию и Венесуэлу.

Военный план "Красный" — как США угрожают Канаде

План войны "Красный", впервые разработанный в 1927 году и утвержденный в 1930 году, был составлен на фоне опасений американских военных планировщиков, что Великобритания может начать войну против США в Канаде, где Канада станет наиболее вероятным театром военных действий. Американские планировщики признавали, что в случае поражения Канада "потребует, чтобы ей была передана Аляска". Но план подчеркивал, что Канада, подавляющее большинство граждан которой сосредоточено вдоль общей границы, быстро падет, и намекал на общую непрочность политических союзов.

В Канаде часть населения считает, что нападение США вполне реально

"Мне всегда казалось, что Канада — это невероятно "нелепая" страна, как в географическом, так и в демографическом отношении, и это делает нас одним из самых уязвимых государств в мире. Мы критически зависели от дружбы и доброжелательности Соединенных Штатов, и вдруг и то, и другое исчезло. Они пропали, и я опасаюсь, что только сейчас канадцы в полной мере осознают, что это значит", — сказал Томас Гомер-Диксон, канадский исследователь конфликтов.

Гомер-Диксон, возглавляющий канадский аналитический центр Cascade Institute, изучающий глобальные кризисы, говорит, что такие планы боевых действий, как War Plan Red, подчеркивают опасения Канады по поводу ее сохраняющейся уязвимости перед военными действиями США.

Гомер-Диксон предупреждает, что в отношении Канады Трамп и его союзники могут развернуть масштабную кампанию по "демонизации" страны, заявив, что 8850-километровая граница становится все более неконтролируемой, а через нее "проливается поток наркотиков", чтобы изменить отношение американцев к своему северному соседу.

В прошлом году тогдашний премьер-министр Джастин Трюдо предупредил бизнес-лидеров, что угрозы Трампа аннексировать Канаду — это "реальность", и что президент США хочет получить доступ к важнейшим полезным ископаемым страны.

"Канадцам необходимо понимать, что у нашего соседа есть желания, амбиции и цели при нынешней администрации, которых не было ни у одной другой администрации в американской истории", — заявил недавно газете Globe and Mail бывший посол Канады в ООН Боб Рэй, назвав угрозы "экзистенциальными" для будущего Канады.

Опрос 2025 года показал, что 43% канадцев считают, что военное нападение со стороны Соединенных Штатов в течение пяти лет, по крайней мере, отчасти вероятно, а 10% считают его весьма вероятным или неизбежным.

"Мы десятилетиями строили глубокие экономические, социальные и культурные связи внутри страны, которая может очень быстро менять свой характер. Экономисты говорили нам, что интеграция сделает две страны неспособными причинять друг другу вред. Но эта идея "сила — это право" всегда была рецессивным культурным геном Соединенных Штатов. И мы обманывали себя, думая, что она исчезла. Но она вновь всплыла на поверхность, потому что она никуда и не исчезала", — резюмировал Гомер-Диксон.

