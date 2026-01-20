Досвід України та Афганістану: Канада готується зустріти армію США нетрадиційними методами

Збройні сили Канади припускають тактику ведення війни, подібну до тієї, що використовували афганські моджахеди проти радянських військ. Однак офіційні особи та експерти підкреслюють, що операція США малоймовірна, і ці сценарії мають концептуальний характер. При цьому канадські військові вже знають, коли настане переломний момент у відносинах зі США.

Канадські збройні сили змоделювали гіпотетичне військове вторгнення США до Канади і потенційну військову відповідь, повідомили два високопоставлені урядовці. Але лякає той факт, що це перший випадок майже за сто років, коли армія Канади створила і вивчила модель нападу на свою країну свого колись союзника і найближчого сусіда, одного із засновників Організації Північноатлантичного договору і партнера в галузі континентальної протиповітряної оборони, повідомляє Globe and Mail.

Канада збирається відправити військових до Гренландії

Військова модель — це концептуальна і теоретична основа, а не військовий план, який являє собою дієву і покрокову директиву для виконання операцій. І в уряді Канади впевнені, що Дональд Трамп навряд чи віддасть наказ про вторгнення в Канаду.

Раніше стало відомо, що Канада розглядає можливість відправки невеликого контингенту військ до Гренландії, щоб приєднатися до групи з восьми європейських країн, які проводять військові навчання на знак солідарності з Данією, самоврядним островом у складі якої є ця країна.

Президент США Дональд Трамп кидає виклик союзникам по НАТО, неодноразово заявляючи, що США потрібна Гренландія, і погрожуючи запровадити мита на європейські країни, які виступають проти захоплення. Ці погрози посилилися після його нападу на Венесуелу і захоплення президента Ніколаса Мадуро на початку цього місяця.

Трамп також заявляв, що Канада має стати 51-м штатом США. На минулих вихідних американські ЗМІ повідомляли, що останніми тижнями Трамп дедалі частіше скаржиться помічникам на вразливість Канади перед противниками США в Арктиці. Стів Беннон, колишній головний стратег Трампа, який залишається близьким до президента, заявив, що Канада "швидко змінюється" і стає "ворожою" щодо Сполучених Штатів.

Війна США проти Канади — як це буде

Два високопоставлені канадські чиновники заявили, що військові планувальники моделюють вторгнення США з півдня, очікуючи, що американські сили захоплять стратегічні позиції Канади на суходолі та на морі протягом тижня, а можливо, і всього за два дні.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вже заявив, що занепокоєний ескалацією конфлікту з боку США з приводу майбутнього Гренландії та її суверенітету, тоді як президент Дональд Трамп погрожує запровадженням мит.

Трамп заявляв багато разів, що Канада має стати 51-м штатом США Фото: Соцмережі

За їхніми словами, Канада не має у своєму розпорядженні достатньої кількості військовослужбовців або сучасного обладнання для відбиття звичайної американської атаки. Тому військові розглядають нетрадиційну війну, в якій невеликі групи нерегулярних військових або озброєних цивільних осіб вдаватимуться до засідок, диверсій, використання безпілотників або тактики раптових нападів.

Один із чиновників сказав, що ця модель охоплює тактику, використовувану афганськими моджахедами в їхніх раптових нападах на радянських солдатів під час радянсько-афганської війни 1979-1989 років. Це була та сама тактика, яку використовували таліби у своїй 20-річній війні проти США і союзних сил, включно з Канадою. Багато хто зі 158 канадських солдатів, які загинули в Афганістані з 2001 до 2014 року, були вражені саморобними вибуховими пристроями (СВП). "Метою такої тактики буде нанесення масових втрат окупаційним силам США", — заявив чиновник.

Однак один із чиновників зазначив, що відносини з американськими військовими залишаються позитивними, і дві країни працюють разом над участю Канади в новій континентальній системі оборони, або "Золотому куполі", для захисту від російських або китайських ракет.

Військові також проводили моделювання ракетних ударів Росії або Китаю по канадських містах і критично важливій інфраструктурі.

Як почнеться війна США проти Канади — що відомо

Але військові планувальники припускають, що напад США піде за чіткими сигналами з боку американських військових про припинення партнерства двох країн у рамках NORAD (Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони) і про те, що США отримали новий наказ захопити Канаду силою.

Призов на військову службу поки що виключений, але рівень жертв, які будуть потрібні від Канади, буде величезним. Як заявили офіційні особи, питання про канадців залишається центральною темою. Генерал Дженні Каріньян, начальник штабу оборони, вже оголосила про свій намір створити резервні сили добровольців чисельністю понад 400 000 осіб. Офіційні особи заявили, що їх можуть озброїти або попросити чинити протидію, якщо США стануть державою-окупантом.

Високопоставлений представник Міністерства оборони заявив, що у Канади буде максимум три місяці на підготовку до наземного і морського вторгнення. Перші ознаки того, що накази про вторгнення були віддані, імовірно, з'являться у вигляді попереджень американських військових про те, що Канада більше не має політики спільного повітряного простору зі Сполученими Штатами.

Цей розрив в угоді про спільну оборону, ймовірно, призведе до того, що Франція або Велика Британія, які володіють ядерною зброєю, будуть покликані надати підтримку і захист Канаді від США.

Відставний генерал-майор Девід Фрейзер, який командував канадськими військами в Афганістані разом зі Сполученими Штатами, заявив, що Канада також може використовувати безпілотники і протитанкову зброю, подібну до тієї, яку українці використали проти Росії, щоб зірвати їхнє вторгнення в лютому 2022 року.

Канадці використовуватимуть досвід України та Афганістану Фото: Radio-Canada

Фрейзер сказав, що немислимо, щоб канадським планувальникам довелося розробляти сценарій вторгнення США. За його словами, будь-які дії Дональда Трампа щодо Гренландії і, можливо, Мексики вплинуть на будь-який канадський сценарій.

Але Канада може розраховувати на підтримку європейських країн, Великої Британії, Японії, Південної Кореї та інших демократичних країн.

"Ви знаєте, якщо ви нападаєте на Канаду, то весь світ нападатиме на вас, навіть більше, ніж на Гренландію. Людям небайдуже, що відбувається з Канадою, на відміну від Венесуели. У Канаді можна було побачити німецькі кораблі та британські літаки, покликані зміцнити суверенітет країни", — сказав Фрейзер.

Якщо загроза з боку США стане серйозною, за його словами, канадські солдати будуть розміщені вздовж кордону, навіть попри те, що немає реальної можливості військової перемоги Канади над США.

Канада використовуватиме досвід України у війні проти США

Відставний генерал-лейтенант Майк Дей, який очолював Командування спеціальних операцій Канади і обіймав посаду головного стратегічного планувальника майбутнього Канадських збройних сил, заявив, що сценарій американського вторгнення — це "фантастика".

Але він визнав, що канадські збройні сили не зможуть протистояти найбільшій і найсучаснішій армії у світі. Проте, він зазначив, що США зіткнуться з великими труднощами під час окупації країни розміром з Канаду.

Канадські військові вестимуть партизанську війну проти американців Фото: Radio-Canada

"Ми не зможемо протистояти звичайному вторгненню. Протягом обмеженого часу ми зможемо захистити дуже невелике цивільне населення, наприклад, розміром з Кінгстон. Незважаючи на чисельність американських збройних сил, у них немає такої структури, щоб окупувати, не кажучи вже про контроль над кожним великим міським центром Канади", — сказав він, нагадавши, про російський наступ на Київ у 2022 році та зазначивши, що американці сподіватимуться, що вони захоплять Оттаву і країна впаде: "Як і у випадку з Україною, мені здається немислимим, щоб ми здалися, якщо вони захоплять нашу столицю".

Політолог з Університету Торонто Айша Ахмад заявила, що Канаді необхідно різко наростити свій потенціал у сфері оборони країни, незалежно від потенційної загрози з боку США на кордоні.

Американські генерали мають розуміти, що канадці чинитимуть опір вторгненню, використовуючи будь-яку найефективнішу тактику, сказала вона.

Нагадаємо, раніше в Канаді прямо заявили, що "США змінилися", а значить вторгнення вже не здається абсолютною фантастикою.

Раніше Фокус писав, що 10 січня агентство Reuters передало нові заяви Трампа, який оголосив, що "оренди" Гренландії вже недостатньо, оскільки ще 2 країни претендують на неї.