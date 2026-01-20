Опыт Украины и Афганистана: Канада готовится встретить армию США нетрадиционными методами

Вооруженные силы Канады предполагают тактику ведения войны, подобную той, что использовали афганские моджахеды против советских войск. Однако официальные лица и эксперты подчеркивают, что операция США маловероятна, и эти сценарии носят концептуальный характер. При этом канадские военные уже знают, когда наступит переломный момент в отношениях с США.

Канадские вооруженные силы смоделировали гипотетическое военное вторжение США в Канаду и потенциальный военный ответ, сообщили два высокопоставленных правительственных чиновника. Но пугает тот факт, что это первый случай почти за сто лет, когда армия Канады создала и изучила модель нападения на свою страну своего некогда союзника и ближайшего соседа, одного из основателей Организации Североатлантического договора и партнера в области континентальной противовоздушной обороны, сообщает Globe and Mail.

Канада собирается отправить военных в Гренландию

Военная модель — это концептуальная и теоретическая основа, а не военный план, который представляет собой действенную и пошаговую директиву для выполнения операций. И в правительстве Канады уверены, что Дональд Трамп вряд ли отдаст приказ о вторжении в Канаду.

Ранее стало известно, что Канада рассматривает возможность отправки небольшого контингента войск в Гренландию, чтобы присоединиться к группе из восьми европейских стран, которые проводят военные учения в знак солидарности с Данией, самоуправляемым островом в составе которой является эта страна.

Президент США Дональд Трамп бросает вызов союзникам по НАТО, неоднократно заявляя, что США нужна Гренландия, и угрожая ввести пошлины на европейские страны, выступающие против захвата. Эти угрозы усилились после его нападения на Венесуэлу и захвата президента Николаса Мадуро в начале этого месяца.

Трамп также заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США. На минувших выходных американские СМИ сообщали, что в последние недели Трамп все чаще жалуется помощникам на уязвимость Канады перед противниками США в Арктике. Стив Бэннон, бывший главный стратег Трампа, который остается близким к президенту, заявил, что Канада "быстро меняется" и становится "враждебной" по отношению к Соединенным Штатам.

Война США против Канады — как это будет

Два высокопоставленных канадских чиновника заявили, что военные планировщики моделируют вторжение США с юга, ожидая, что американские силы захватят стратегические позиции Канады на суше и на море в течение недели, а возможно, и всего за два дня.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже заявил, что обеспокоен эскалацией конфликта со стороны США по поводу будущего Гренландии и ее суверенитета, в то время как президент Дональд Трамп угрожает введением пошлин.

Трамп заявлял много раз, что Канада должна стать 51-м штатом США Фото: Соцмережі

По их словам, Канада не располагает достаточным количеством военнослужащих или современным оборудованием для отражения обычной американской атаки. Поэтому военные рассматривают нетрадиционную войну, в которой небольшие группы нерегулярных военных или вооруженных гражданских лиц будут прибегать к засадам, диверсиям, использованию беспилотников или тактике внезапных нападений.

Один из чиновников сказал, что эта модель включает в себя тактику, используемую афганскими моджахедами в их внезапных нападениях на советских солдат во время советско-афганской войны 1979-1989 годов. Это была та же тактика, которую использовали талибы в своей 20-летней войне против США и союзных сил, включая Канаду. Многие из 158 канадских солдат, погибших в Афганистане с 2001 по 2014 год, были поражены самодельными взрывными устройствами (СВУ). "Целью такой тактики будет нанесение массовых потерь оккупационным силам США", — заявил чиновник.

Однако один из чиновников отметил, что отношения с американскими военными остаются позитивными, и две страны работают вместе над участием Канады в новой континентальной системе обороны, или "Золотом куполе", для защиты от российских или китайских ракет.

Военные также проводили моделирование ракетных ударов России или Китая по канадским городам и критически важной инфраструктуре.

Как начнется война США против Канады — что известно

Но военные планировщики предполагают, что нападение США последует за четкими сигналами со стороны американских военных о прекращении партнерства двух стран в рамках NORAD (Североамериканского командования воздушно-космической обороны) и о том, что США получили новый приказ захватить Канаду силой.

Призыв на военную службу пока исключен, но уровень жертв, которые потребуются от Канады, будет огромным. Как заявили официальные лица, вопрос о канадцах остается центральной темой. Генерал Дженни Кариньян, начальник штаба обороны, уже объявила о своем намерении создать резервные силы добровольцев численностью более 400 000 человек. Официальные лица заявили, что их могут вооружить или попросить оказать противодействие, если США станут оккупирующей державой.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны заявил, что у Канады будет максимум три месяца на подготовку к наземному и морскому вторжению. Первые признаки того, что приказы о вторжении были отданы, предположительно, появятся в виде предупреждений американских военных о том, что Канада больше не имеет политики совместного воздушного пространства с Соединенными Штатами.

Этот разрыв в соглашении о совместной обороне, вероятно, приведет к тому, что Франция или Великобритания, обладающие ядерным оружием, будут призваны оказать поддержку и защиту Канаде от США.

Отставной генерал-майор Дэвид Фрейзер, командовавший канадскими войсками в Афганистане вместе с Соединенными Штатами, заявил, что Канада также может использовать беспилотники и противотанковое оружие, подобное тому, которое украинцы использовали против России, чтобы сорвать их вторжение в феврале 2022 года.

Канадцы будут использовать опыт Украины и Афганистана Фото: Radio-Canada

Фрейзер сказал, что немыслимо, чтобы канадским планировщикам пришлось разрабатывать сценарий вторжения США. По его словам, любые действия Дональда Трампа в отношении Гренландии и, возможно, Мексики повлияют на любой канадский сценарий.

Но Канада может рассчитывать на поддержку европейских стран, Великобритании, Японии, Южной Кореи и других демократических стран.

"Вы знаете, если вы нападаете на Канаду, то весь мир будет нападать на вас, даже больше, чем на Гренландию. Людям небезразлично, что происходит с Канадой, в отличие от Венесуэлы. В Канаде можно было увидеть немецкие корабли и британские самолеты, призванные укрепить суверенитет страны", — сказал Фрейзер.

Если угроза со стороны США станет серьезной, по его словам, канадские солдаты будут размещены вдоль границы, даже несмотря на то, что нет реальной возможности военной победы Канады над США.

Канада будет использовать опыт Украины в войне против США

Отставной генерал-лейтенант Майк Дэй, возглавлявший Командование специальных операций Канады и занимавший должность главного стратегического планировщика будущего Канадских вооруженных сил, заявил, что сценарий американского вторжения – это "фантастика".

Но он признал, что канадские вооруженные силы не смогут противостоять крупнейшей и самой современной армии в мире. Тем не менее, он отметил, что США столкнутся с большими трудностями при оккупации страны размером с Канаду.

Канадские военные будут вести партизанскую войну против американцев Фото: Radio-Canada

"Мы не сможем противостоять обычному вторжению. В течение ограниченного времени мы сможем защитить очень небольшое гражданское население, например, размером с Кингстон. Несмотря на численность американских вооруженных сил, у них нет такой структуры, чтобы оккупировать, не говоря уже о контроле над каждым крупным городским центром Канады", — сказал он, напомнив, о российском наступлении на Киев в 2022 году и отметив, что американцы будут надеятся, что они захватят Оттаву и страна падет: "Как и в случае с Украиной, мне кажется немыслимым, чтобы мы сдались, если они захватят нашу столицу".

Политолог из Университета Торонто Айша Ахмад заявила, что Канаде необходимо резко нарастить свой потенциал в области обороны страны, независимо от потенциальной угрозы со стороны США на границе.

Американские генералы должны понимать, что канадцы будут сопротивляться вторжению, используя любую наиболее эффективную тактику, сказала она.

Напомним, ранее в Канаде прямо заявили, что "США изменились", а значит вторжение уже не кажется абсолютной фантастикой.

Ранее Фокус писал, что 10 января агентство Reuters передало новые заявления Трампа, который объявил, что "аренды" Гренландии уже недостаточно, поскольку еще 2 страны претендуют на нее.