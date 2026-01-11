"Есть особые основания": в Канаде опасаются, что станут следующей "целью" Трампа, — Bloomberg

В Канаде серьезно обеспокоены в связи с недавними действиями США в Венесуэле и угрозами президента Дональда Трампа Гренландии. Существуют "особые основания" опасаться из-за того, что страна может стать следующей "целью".

Публичные заявления Госдепа США о том, что Западное полушарие — это зона интересов Америки, как и захват Николаса Мадуро и претензии по Гренландии всколыхнули Канаду, заставив граждан серьезно отнестись к прошлым угрозам Трампа. Отдельные эксперты не исключают возможного сценария "военного принуждения" со стороны США, пишет издание Bloomberg.

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк прокомментировал действия Трампа в Венесуэле и заявления о Гренландии, обратив внимание на то, что это "последние сигналы тревоги для Канады, которые демонстрируют, что США изменились".

Канадский ученый Томас Гомер-Диксон, исследующий глобальную безопасность, зато отметил, что если США попытаются применить военное принуждение, то необходимо дать четко понять, что это обойдется Вашингтону "очень дорого".

Само военное вторжение США в Канаду аналитики расценивают пока как маловероятное. Они больше склоняются к мысли, что администрация Трампа может прибегнуть к сильному экономическому давлению в отношении страны.

"Я верю — сейчас больше, чем когда-либо — что Соединенные Штаты готовы парализовать канадскую экономику таким образом, чтобы это соответствовало прихотям президента", — заявила Стефани Карвин, доцент Карлтонского университета в Оттаве и бывший аналитик по национальной безопасности канадского правительства.

В частности эксперты считают, что американцы могут отменить льготы USMCA или же ввести новые тарифы. Такие действия могут сильно ударить по стране, поскольку примерно 70% канадского экспорта идет в США.

Что касается территориальных амбиций США, то Дональд Трамп уже неоднократно "шутил" о том, что Канада должна стать 51-м штатом Америки.

В то же время армия Канады, как обращает внимание Bloomberg, не готова к потенциальным военным угрозам. Ее регулярные и резервные силы сейчас насчитывают менее 100 тысяч человек, а стихийные бедствия и обязательства страны как члена НАТО "истощают ресурсы".

Напомним, ранее в The Wall Stret Journal сообщали, что администрация Трампа обсудила возможные варианты военной операции США в Иране.

10 января агентство Reuters передало новые заявления Трампа, который объявил, что "аренды" Гренландии уже недостаточно, поскольку еще 2 страны претендуют на нее.