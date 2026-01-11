"Є особливі підстави": у Канаді побоюються, що стануть наступною "ціллю" Трампа, — Bloomberg

У Канаді серйозно занепокоєні у зв'язку з нещодавніми діями США у Венесуелі та погрозами президента Дональда Трампа Гренландії. Існують "особливі підстави" побоюватися через те, що країна може стати наступною "ціллю".

Публічні заяви Держдепу США про те, що Західна півкуля — це зона інтересів Америки, як і захоплення Ніколаса Мадуро та претензії щодо Гренландії сколихнули Канаду, змусивши громадян серйозно поставитися до минулих погроз Трампа. Окремі експерти не виключають можливого сценарію "військового примусу" з боку США, пише видання Bloomberg.

Колишній радник канадського уряду з питань безпеки та кордонів Веслі Ворк прокоментував дії Трампа у Венесуелі та заяви про Гренландію, звернувши увагу на те, що це "останні сигнали тривоги для Канади, які демонструють, що США змінилися".

Канадський науковець Томас Гомер-Діксон, що досліджує глобальну безпеку, натомість наголосив, що якщо США спробують застосувати військовий примус, то необхідно дати чітко зрозуміти те, що це обійдеться Вашингтону "дуже дорого".

Саме військове вторгнення США у Канаду аналітики розцінюють поки що як малоймовірне. Вони більше схиляються до думки, що адміністрація Трампа може вдатися до сильного економічного тиску щодо країни.

"Я вірю — зараз більше, ніж будь-коли — що Сполучені Штати готові паралізувати канадську економіку таким чином, щоб це відповідало примхам президента", — заявила Стефані Карвін, доцентка Карлтонського університету в Оттаві та колишня аналітикиня з національної безпеки канадського уряду.

Зокрема експерти вважають, що американці можуть скасувати пільги USMCA або ж запровадити нові тарифи. Такі дії можуть сильно вдарити по країні, оскільки приблизно 70% канадського експорту йде у США.

Щодо територіальних амбіцій США, то Дональд Трамп вже неодноразово "жартував" про те, що Канада має стати 51-м штатом Америки.

Водночас армія Канади, як звертає увагу Bloomberg, не готова до потенційних військових загроз. Її регулярні та резервні сили наразі налічують менш ніж 100 тисяч осіб, а стихійні лиха та зобов'язання країни як члена НАТО "виснажують ресурси".

Нагадаємо, раніше у The Wall Stret Journal повідомляли, що адміністрація Трампа обговорила можливі варіанти військової операції США в Ірані.

10 січня агентство Reuters передало нові заяви Трампа, який оголосив, що "оренди" Гренландії вже недостатньо, оскільки ще 2 країни претендують на неї.