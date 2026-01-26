Почему Трамп отказался от оккупации Гренландии: все решилось за 30 дней, — Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сначала выразил готовность о захвате Гренландии даже военным путем, но впоследствии передумал под давлением Конгресса, написало Reuters. Как в течение месяца менялось отношение Белого дома о контроле над частью Дании и чем Конгресс пригрозил Трампу?

Против идеи президента США оккупировать Гренландию были готовы объединиться республиканцы и демократы, говорится в статье информационного агентства. Сенаторы и депутаты Палаты представителей предупредили, что могут объявить импичмент, и эта угроза, вероятно, заставила Трампа передумать и подтолкнула к несиловому решению проблем.

Reuters привело хронологию переговоров по Гренландии, добавив информацию, полученную от источников в Вашингтоне. Медиа отметило, что позиция Белого дома менялась трижды в течение месяца.

14 декабря 2025 года состоялась трехсторонняя встреча, в которой принимали участие три топ-чиновника: госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Дании Ларс Льокке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. По итогам встречи согласились, что военного и финансового захвата не будет, заявили анонимные собеседники медиа.

22 декабря 2025 года Трамп назначил спецпредставителем по вопросам Гренландии губернатора Луизианы Джеффа Лэндри. Лэндри в ответ опубликовал сообщение, в котором заявил, что остров станет частью США.

Увидев такое заявление, в Копенгагене и Европе были "ошеломлены" и "удивлены", написало Reuters. Отмечается, что планы Белого дома формируются, похоже, лично Трампом и группой сообщников без учета рекомендаций дипломатов и других специалистов. Кроме того, есть группа чиновников, которые предлагают взять контроль благодаря тарифам (министр торговли Говард Латник) и отказаться от военного захвата (вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и другие).

5 января 2026 года медиа обратили внимание на реакцию заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера. В эфире CNN чиновник промолчал, когда его спросили, действительно ли не будет захвата Гренландии военным путем.

"Трамп и должностные лица его администрации, похоже, в интервью и социальных сетях удваивали мнение о возможности применения США силы в Гренландии", — отметило Reuters.

После этого, согласно данным источников, конгрессмены обеих партий начали звонить в Белый дом и говорить, среди прочего, с Рубио. Политики предупреждали, что Трампа следует остановить, и отмечали, что могут начать процедуру импичмента.

"Некоторые законодатели-республиканцы также сообщили представителям администрации, что они опасаются возможного расследования импичмента из-за любого военного вторжения в Гренландию", — написало Reuters.

21 января 2026 года Трамп объявил, что не будет оккупировать Гренландию. Глава Белого дома заявил, что откажется от поднятия тарифов, которым угрожал союзникам, и достиг договоренностей с НАТО по контролю над островом. Reuters резюмировало, что администрация 47 президента США принимает "централизованные решения": есть решение Трампа, а предложения других чиновников во внимание не принимаются.

Отметим, 22 января медиа Daile Mail сообщило о еще одной идее Дональда Трампа по Гренландии. Выяснилось, что он предлагает выдать каждому жителю острова по 1 млн долл.

Напоминаем, источники The New York Times рассказали, на каких условиях суверенитета острова договорились Дания и Трамп.