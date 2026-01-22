США могут получить суверенитет над частями Гренландии, — NYT

Дания может предоставить США суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства американских военных баз.

В случае реализации этого плана, по факту такие территории будут считаться суверенной территорией США, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Одним из предложений, которое обсуждалось на встречах в среду между представителями НАТО, в том числе и генсеком Марком Рютте, была возможность разрешения Дании на строительство США дополнительных военных баз в Гренландии, которые будут возведены на территории, считающейся суверенной территорией США.

Непонятно, станет ли это предложение в итоге частью соглашения, на которое намекнул президент США Дональд Трамп в среду, отказавшись от своих угроз по пошлинам после встречи с Рютте, но в целом увеличение военного присутствия США в Гренландии было основной темой обсуждений

Журналисты подчеркнули, что эта идея была выдвинута Рютте. Двое из чиновников, участвовавших во встрече, сравнили ее с базами Великобритании на Кипре, которые считаются британской территорией.

Чиновники не знали, была ли эта идея частью плана, объявленного Трампом. На просьбу прокомментировать соглашение и его содержание, НАТО заявило, что "переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжаться с целью обеспечения того, чтобы Россия и Китай никогда не получили экономическую или военную опору в Гренландии".

Отметим, что новость о рамочном соглашении прозвучала вскоре после того, как Трамп заявил в Давосе, что не согласится ни на что меньшее, чем приобретение права собственности на Гренландию. Он Трамп пригрозил Европе ужасными экономическими последствиями и последствиями по безопасности, если он не получит желаемого.

Американский лидер не раз настаивал, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии для целей национальной безопасности. Он утверждает, что только США достаточно сильны, чтобы защитить Гренландию от внешних угроз.

