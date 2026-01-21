Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа введет санкции из-за Гренландии, — NYT

Европейские страны пытаются помешать амбициям президента США Дональда Трампа оккупировать Гренландию. Они надеялись, что кратковременная концентрация внимания сможет спасти остров, который принадлежит Дании.

Однако решение о возможном введении торговых пошлин против ряда европейских стран дало понять, что просто так отбить посягательства американского лидера не удастся. Об этом говорится в статье профессора демократии и международных отношений в Университете Джонса Хопкинса Генри Дж. Фаррелла для The New York Times.

Новые возможные ограничения предусматривали бы 10% пошлины с 1 февраля и 25% с 1 июня, пока Дания не согласится продать Данию Штатам.

В то же время Трамп обращает внимание на заявление министра финансов Скотта Бессента, который дал понять, что Европа не имеет особого выбора: "Европейские лидеры поймут, что они должны остаться под эгидой безопасности США. Что произойдет в Украине, если США прекратит свою поддержку? Все развалится".

Відео дня

По мнению Фаррелла, европейцы постепенно начинают понимать реалии. Единственный способ, чтобы сохранить европейскую независимость от США, — проявить жесткую позицию. Это противоречит обычным идеям Европы, которая предполагает мягкую силу жесткой стратегии безопасности.

Для чего Европа отправила военных в Гренландию?

Идея с введением пошлин против восьми стран Европы стала реакцией на решение отправить военных на учения в Гренландию. В то же время автор статьи отмечает, что цель этих учений была не попытаться защитить остров от возможного вторжения США.

Вместо этого это была попытка сделать ход подобный действиям американцев во времена Холодной войны. Фаррелл напоминает, что тогда войска США были размещены в Западном Берлине. Это было сделано для того, чтобы в том случае, если СССР убили бы их, то это могло бы спровоцировать ядерную войну. Эти военные выступали определенным "предохранителем" для избежания войны.

По мнению автора материала, такая идея сработала: администрация Трампа быстро перешла от военных к экономическим угрозам.

В то же время Трамп имеет возможность "начать Армагедон", прекратив любую помощь для Украины.

"Это будет катастрофой для Европы. Это также будет катастрофой для США и для самого Трампа, ведь рынки, вероятно, потерпят крах, а отношения Европы и США разрушатся", — говорится в статье.

По мнению Фаррелла, Европа должна сохранять твердую позицию и постепенно эскалировать ситуацию, определяя слабые места Трампа, которые ему будет неудобно защищать. В таком случае Европа будет иметь преимущество в будущих переговорах.

В материале отмечают, что большинство американцев не поддерживают идею купить Гренландию, а еще больше выступают против идеи захватить ее силой.

Фокус ранее рассказывал, чем ситуация вокруг Гренландии опасна для Украины.

В то же время один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что опасается, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию Штатам, пытаясь успокоить Белый дом.