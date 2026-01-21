Трамп може припинити підтримку України, якщо Європа введе санкції через Гренландію, — NYT

Європейські країни намагаються завадити амбіціям президента США Дональда Трампа окупувати Гренландію. Вони сподівалися, що короткотривала концентрація уваги зможе врятувати острів, який належить Данії.

Однак рішення про можливе запровадження торгових мит проти низки європейських країн дало зрозуміти, що просто так відбити зазіхання американського лідера не вдасться. Про це йдеться в статті професора демократії та міжнародних відносин в Університеті Джонса Гопкінса Генрі Дж. Фаррелла для The New York Times.

Нові можливі обмеження передбачали б 10% мита з 1 лютого та 25% з 1 червня, допоки Данія не погодиться продати Данію Штатам.

Водночас Трамп звертає увагу на заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який дав зрозуміти, що Європа не має особливого вибору: "Європейські лідери зрозуміють, що вони мають залишитися під егідою безпеки США. Що станеться в Україні, якщо США припинить свою підтримку? Усе розвалиться".

На думку Фаррелла, європейці поступово починають розуміти реалії. Єдиний спосіб, аби зберегти європейську незалежність від США, — проявити жорстко позицію. Це суперечить звичайним ідеям Європи, яка передбачає м'яку силу жорсткій стратегії безпеки.

Для чого Європа відправила військових до Гренландії?

Ідея з запровадженням мит проти восьми країн Європи стала реакцією на рішення відправити військових на навчання до Гренландії. Водночас автор статті відзначає, що мета цих навчань була не спробувати захистити острів від можливого вторгнення США.

Натомість це була спроба зробити хід подібний до дій американців у часи Холодної війни. Фаррелл нагадує, що тоді війська США були розміщені в Західному Берліні. Це було зроблено для того, щоб у тому випадку, якщо СРСР вбили б їх, то це могло б спровокувати ядерну війну. Ці військові виступали певним "запобіжником" для уникнення війни.

На думку автора матеріалу, така ідея спрацювала: адміністрація Трампа швидко перейшла від військових до економічних загроз.

Водночас Трамп має змогу "розпочати Армагедон", припинивши будь-яку допомогу для України.

"Це буде катастрофою для Європи. Це також буде катастрофою для США та для самого Трампа, адже ринки, імовірно, зазнають краху, а відносини Європи та США зруйнуються", — йдеться в статті.

На думку Фаррелла, Європа має зберігати тверду позицію і поступово ескалувати ситуацію, визначаючи слабкі місця Трампа, які йому буде незручно захищати. У такому випадку Європа матиме перевагу у майбутніх перемовинах.

У матеріалі зазначають, що більшість американців не підтримують ідею купити Гренландію, а ще більше виступають проти ідеї захопити її силою.

Фокус раніше розповідав, чим ситуація навколо Гренландії небезпечна для України.

Водночас один з високопоставлених чиновників Євросоюзу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що побоюється, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію Штатам, намагаючись заспокоїти Білий дім.